﻿Korruption und Datenschutz: Rostocker Schulfotografen vor dem Aus?

Rostock. Es sind Erinnerungen für die Ewigkeit – Schulfotos. Doch die werden in MV rares Gut. Zumindest wenn man einige Schulen in Rostock befragt. So nimmt beispielsweise die Werkstattschule nur an den Fototerminen zur Einschulung und für Absolventen teil. Die Hundertwasser-Gesamtschule und die Jenaplanschule engagieren keinen Schulfotografen mehr. Beide verweisen auf eine Ansage des Bildungsministeriums MV, die den Rahmen für Schulfotografie sehr eng abstecke.

„Die Frage, ob eine Schulfotoaktion an einer Schule durchgeführt wird, sollte im Sinne des Schulgesetzes MV von der jeweiligen Schulkonferenz entschieden werden“, erklärt Anke Rösler, stellvertretende Pressesprecherin des Bildungsministeriums MV. Generell ist es daher nicht verboten, Schulfotografen zu engagieren. Jedoch müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein.

Bildungsministerium schiebt Riegel vor Bestechung

Um Korruptionsfälle zu vermeiden, müsse die Schulkonferenz Kriterien festlegen, „nach denen eine Auswahl unter verschiedenen Schulfotografen festgelegt wird, so dass kein Einzelner bevorzugt wird“, erklärt Anke Rösler. So macht es zum Beispiel die Grundschule „Am Taklerring“. Der Elternrat schlägt drei Fotografen vor, über die in der Schulkonferenz entschieden wird.

Dem Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern sind zwar keine gemeldeten Korruptions-Fälle von Schulfotografen bekannt, jedoch berichten Rostocker Fotografen, dass Bestechung in der Branche ein Thema sei. Besonders die großen Firmen, die deutschlandweit unterwegs sind, würden gerne mal die Klassenkassen an Schulen aufbessern, um fotografieren zu dürfen.

Dem will das Bildungsministerium MV einen Riegel vorschieben. Auch der Datenschutz ist ein heikles Thema, geht es um Schulfotografie. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulpersonal entscheiden selbst darüber, ob sie sich ablichten lassen, so Rösler. „Fotos dürfen nur mit Einwilligung des Abgelichteten angefertigt werden.“ Außerdem wichtig: Im Vorfeld sollte festgelegt werden, wofür die Fotos verwendet werden dürfen.

Situation kann existenzbedrohend werden

Als Konsequenz dieser Richtlinien schrecken immer mehr Schulen vor Fotoaktionen zurück. Das beobachtet auch Thomas Mandt, der für die OZ-Sonderbeilage zur Einschulung fotografiert: „Verständlich, dass Schulen auf Nummer sicher gehen wollen. Für sie bedeutet das einen Mehraufwand, sich jedes Jahr um neue Schulfotografen zu bemühen und diese sorgfältig auszuwählen. Für kleine lokale Fotografen ist das aber existenzbedrohend.“

Schulfotograf Raimond Strauß hat glücklicherweise als freier Künstler mehrere Standbeine. Denn: „Ein Drittel meiner Aufträge ist weggebrochen. Wegen Corona, aber auch, weil seit der Ansage des Ministeriums vermehrt Elternräte die Fotografen aussuchen. Die kennen mich im Gegensatz zu Schuldirektoren nicht, und so sind langjährige Zusammenarbeiten eingebrochen.“