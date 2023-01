﻿Rostock: Kostenloser Internet-Kurs für Senioren – Hier lernen Rentner Umgang mit Smartphone

Mit dem Handy online surfen, WhatsApp verschicken, auf dem Tablet Filme streamen – wie man sicher digitale Endgeräte nutzen kann, sollen Menschen Ü 70 demnächst in Rostock durch „learning by doing“ lernen können. Die Schulung kostet kein Geld, auch Vereine und Einrichtungen können mitmachen. Wann und wo die Kurse stattfinden, wie man sich anmelden kann.

Rostock. Senioren und Seniorinnen, die sicher und selbstbewusst im Internet surfen – das ist das Ziel des Forschungsprojekts DigiKomS, welches an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Rostock und Schwerin beheimatet ist. Im Rahmen des Projekts bietet die FHM im Februar kostenlose Kurse zur Nutzung digitaler Endgeräte wie Smartphone und Tablet an und sucht dafür Teilnehmende über 70 Jahre.