﻿Rostock: Künstlerin Stine Albrecht mit erster Soloausstellung

Ausstellung

Die Künstlerin von der Insel Rügen stellt in den Galerie-Räumen des Kunstvereins in Rostock aus. Ihr Werk zeugt von einer Lust am visuellen Spiel. Dazu nutzt sie etwa die Möglichkeiten der Geometrie.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket