Elektro-Industrial-Band Laibach gibt Konzert in der Rostocker Nikolaikirche

Nach bereits zwei Absagen ist es am 24. Januar endlich soweit. Die slowenische Band Laibach gibt ein Konzert in der Rostocker Nikolaikirche. Neben einem Querschnitt durch ihr Werk wird es auch Eindrücke ihres Musicals geben.

Rostock. Zwei Mal musste der Auftritt des slowenischen Künstlerkollektives Laibach verschoben werden. Diesmal können Freunde des Synthesizer-Pops aufatmen – am 24. Januar spielt die Gruppe in der Rostocker Nikolaikirche. Im Gepäck ihr neues Album „Love Is Still Alive“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Namensgebende Song des Albums, „Love Is Still Alive“, wurde für die Sci-Fi-Komödie „Iron Sky – The Coming Race“ produziert. Sowohl Film als auch Song arbeiten sich humoristisch am Thema der Dystopie ab: Die Welt ist untergegangen, ein paar Menschen haben überlebt, sie entrinnen ins Universum hinein und fliegen zum Mars, wo sie eine eigene Kolonie gründen.

Soundtrack von „Iron Sky“ in der Rostocker Nikolaikirche

Anfang 2021 hatten Laibach den Original-Soundtrack zu diesem Film veröffentlicht. Zudem wird die Band Einblicke in ihr Musical „Wir sind das Volk“, das auf Texten von Heiner Müller basiert, geben. Darüber hinaus erwartet die Besucher in der Nikolaikirche ein Querschnitt aus dem Repertoire der Gruppe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Interessierte können auf Tickets unter www.mauclub.de für 45,35 Euro erwerben.