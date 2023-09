﻿Rostock: Kunden stehen vor leeren Regalen – „Teilweise fehlten 99 Prozent der Kühlware“

Rostock. Leere Regale in Mecklenburg-Vorpommerns Rewe-Supermärkten: Durch Streiks in den Lagern des Supermarkt-Riesen bleiben vielerorts die Regale leer. Auch Märkte in MV sind betroffen. Die Kunden werden je nach Markt unterschiedlich über die Lieferprobleme informiert. In einem Stralsunder Markt weisen Zettel an den Kühlregalen über die unregelmäßige Belieferung bedingt durch den Streik hin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch im Rostocker Rewe-Markt in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt fehlen seit einigen Tagen Produkte. „Teilweise fehlten 99 Prozent der Kühlware, die Kühlregale waren alle schwarz“, verrät eine Mitarbeiterin. „Es waren aber auch andere Produkte quer durch das Sortiment betroffen“, fährt sie fort. Offiziell dürfe sie zu dem Streik nichts sagen.

Rostockerin zeigt Verständnis: Letzte Woche war’s noch schlimmer

Wie gehen die Kunden mit den Lieferengpässen um? „Wir wollten eigentlich Ginger-Ale, Wurst und Käse kaufen“, sagt Ramona Glatzer. Die 51-jährige Rostockerin hat an diesem Dienstag den Familieneinkauf mit ihrer Tochter Leonie erledigt. Schon letzte Woche habe sie im selben Markt in der Rostocker Innenstadt eingekauft. „Da war es noch schlimmer“, so Glatzer. „Ich bin dann zum anderen Rewe in die Rostocker Südstadt gefahren, aber da waren die Regale genauso leer“, fährt sie fort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dass die Lieferengpässe durch einen Streik verursacht werden, wusste sie vorher nicht. „Dafür habe ich aber Verständnis. Natürlich sollen die Menschen in Zeiten von Inflation mehr Geld bekommen“, meint die Kundin. „Es ist aber trotzdem schade, dass wir unseren Lieblingsgouda nicht bekommen haben“, fügt Tochter Leonie hinzu.

„Würde ich den Job machen, würde ich mehr Geld haben wollen“

Ebenfalls ohne Käse im Einkaufskorb verlassen Luisa Heinze und Sophie Pastors den Supermarkt. Die Berliner Urlauberinnen wollten eigentlich Schmelzkäse und Streukäse kaufen. „Den gab’s aber nicht“, sagt Sophie Pastors. Auch sie hätten Verständnis für den Streik. Ähnlich sieht es auch Robert Wiese aus Rostock. Der Erzieher habe die vergangenen Tage versucht, Käse zu kaufen. Vergeblich. „Das war aber nicht schlimm, dann habe ich halt keinen Käse gegessen“, so der Erzieher.

Für ihn gabs kein Käse: Robert Wiese aus Rostock war auch von den Lieferengpässen betroffen. © Quelle: Constantin Krüger

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe vollstes Verständnis für die Streikenden. Würde ich den Job machen, würde ich auch mehr Geld für die körperliche Arbeit haben wollen“, fährt er fort. „Mittlerweile sind die Regale aber wieder gefüllt“, betont Wiese.

Keine Kundenbeschwerden bislang

Diese Beobachtung bestätigt auch eine weitere Mitarbeiterin: „Es geht wieder“, sagt sie. Problematisch sei allerdings, dass unklar sei, wie lange der Streik sich noch hinziehe. „Wir werden immer erst einen Tag vorher informiert, ob und in welcher Anzahl die Ware kommt. Kunden hätten sich bei bisher nicht beschwert. „Alle haben Verständnis“, so die Mitarbeiterin.

OZ