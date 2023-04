Schenkung: Dieses Werk gehört jetzt der Rostocker Kunsthalle

Rostock. Wenige Wochen vor der Wiedereröffnung der Rostocker Kunsthalle nach umfangreicher Sanierung gibt es einen Neuzugang zu ihrer Sammlung. Der Leipziger Künstler Rayk Goetze habe der Kunsthalle das Gemälde „The Abshaum“ geschenkt, teilte die Kunsthalle Rostock am Samstagabend (15. April) mit. Bei einem Treffen mit dem Künstler im vergangenen Sommer in Warnemünde sei die Idee entstanden, das Bild bei der Wiedereröffnung als jüngsten Teil der Sammlung zu präsentieren, erklärte Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann.

Mit zwei Tagen der Offenen Tür will die Kunsthalle am Wochenende vom 6. und 7. Mai nach dreijähriger Sanierung öffnen. Dann sollen auch Bilder und Skulpturen der aus rund 14 000 Arbeiten bestehenden Kunstsammlung zu sehen sein. Am Montag darauf werden laut Kunsthalle zur offiziellen Eröffnung Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) erwartet.

Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann (l.) und Künstler Rayk Goetze bei der Übergabe des Gemeldes "The Abshaum" © Quelle: Kunsthalle Rostock

Der 59-jährige Goetze habe seine Wurzeln im Nordosten. In Stralsund geboren habe er vor seiner künstlerischen Ausbildung auf der Neptun-Werft in Warnemünde eine Schiffbau-Ausbildung absolviert. Das großformatige Bild „The Abshaum“ stelle zwei Frauen in Wächterposition dar, wobei nicht sie als Abschaum gelten sollen. Goetze wird der Neuen Leipziger Schule zugerechnet. „Die Kunsthalle hat schon seit langem eine große Affinität gegenüber der Leipziger Schule“, so Neumann. Das Haus habe schon mehrfach Absolventen der Leipziger Schule ausgestellt.

Die Kunsthalle mit überregionaler Bedeutung ist der einzige Neubau eines Kunstmuseums der DDR. Ausstellungen gab es während der Sanierung weiterhin im benachbarten neugebauten Schaudepot.