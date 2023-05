﻿Rostock: Kunsthalle zeigt bewegende und skurrile Aufnahmen aus DDR-Alltag

Rostock. Ungewöhnliche und auch bewegende Alltagsaufnahmen aus der DDR sind derzeit in der Kunsthalle Rostock zu sehen. Sie stammen von Dietmar Riemann (Jahrgang 1950), der bis zu seiner Ausreise 1989 in der DDR ein gefragter Berufsfotograf war. In dieser Zeit entstanden viele der jetzt gezeigten Aufnahmen, deren Wert über das Dokumentarische hinausgeht. So die Serie „Was für eine Insel in was für einem Meer – Menschen in den Samariteranstalten Fürstenwalde“, die 1979/80 in einem kirchlichen Heim entstand. Behutsam hatte sich Dietmar Riemann den Menschen mit seiner Kamera angenähert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein besonderes Bild vom DDR-Alltag

Auch die Serie „Renntage – Menschen auf der Trabrennbahn (Ost-)Berlin Karlshorst“ (1975/76/79) zeigen ein besonderes Bild vom DDR-Alltag, nämlich eine skurrile Subkultur. Auch die Fotos in der Serie „Wände, Mauern, Zäume und andere Begrenzungen“ (1985-89) erschließen den Alltag in der DDR aus einer besonderen Perspektive.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fotos zeugen von einer großen Sensibilität und von einer technischen Versiertheit des Fotografen. Heute lebt und arbeitet der in Thüringen geborene Dietmar Riemann in der Nähe von Heidelberg. Die Ausstellung in Rostock ist in Zusammenarbeit mit der Ruhr Universität Bochum entstanden.

Fotografien von Dietmar Riemann im Schaudepot der Kunsthalle Rostock, zu sehen bis zum 23. Juli, Eintritt 6 Euro, 4 Euro ermäßigt; Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr

OZ