﻿Rostocker Kunsthalle zeigt ein neues Kapitel Modefotografie

Neue Arbeiten des aus der DDR bekannten Fotografenpaares Ute Mahler und Werner Mahler sind bis 27. November in Rostock zu sehen. Die Vernissage findet am Sonnabend im Schaudepot der Kunsthalle statt.

Rostock. Es ist ein Fotografenpaar, das Geschichte geschrieben hat: Ute Mahler und Werner Mahler haben jahrelang für die DDR-Modezeitschrift „Sibylle“ fotografiert. Lange haben sie sich nicht mehr der Modefotografie gewidmet. Die Mahlers haben auch auf anderen Gebieten der Fotografie ihre Spuren hinterlassen, so auf vielen Plattencovern, unter anderem von City, Silly oder Karat.

Die für ihre hochwertigen Fotos bekannte „Sibylle“ als Zeitschrift für Mode und Kultur überstand die Wende um ein paar Jahre, 1995 wurde ihr Erscheinen eingestellt. Ute Mahler und Werner Mahler gingen danach neue Wege, sie gründeten die erfolgreiche Berliner Fotoagentur „Ostkreuz“.

Zurück zum Thema Modefotografie

Mit der aktuellen Ausstellung kehren die beiden Künstler zum Thema Modefotografie zurück. Die Ausstellung im Schaudepot der Kunsthalle trägt einen poetischen Titel: „Unsere Zeit auf dem Land, diese Tage am Fluss, sie werden uns bleiben. Für später und für immer.“

Angesichts der aktuellen Arbeiten ergibt sich die Frage: Warum diese Rückkehr zur Modefotografie? „Wir bekamen vor zwei Jahren ein Angebot von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, erklärt Werner Mahler. Für das FAZ-Magazin sollte das Fotografenpaar eine große Mode-Fotostrecke liefern, so die Offerte. Die beiden Fotografen bekamen dabei freie Hand – sie konnten Technik, Stil, Ort und Models frei wählen. Die Mahlers sagten zu.

Zeitlose Magie

Sie entschieden sich für einen kleinen Ort in Sachsen-Anhalt: Werben an der Elbe. Drei Tage lang fotografierten Ute Mahler und Werner Mahler beide dort mit einer Großformatkamera. Und in Schwarz-Weiß, „das macht es schwer, die Motive einer Zeit zuzuordnen“, erklärt Ute Mahler, die Fotos bekommen durch diese Ästhetik eine zeitlose Magie. An ihrer Seite hatte das Fotografenpaar während des Fotoshootings die Stylistin Almut Vogel. Denn natürlich war eine ganze Menge Mode im Spiel. „Jeden Tag trafen Sendungen von berühmten Modelabels der Welt ein“, so Ute Mahler. Die Fotostrecke erschien im September 2020 in der FAZ.

Vernissage am Sonnabend in der Rostocker Kunsthalle

Auch die zehn Porträtierten hatten die Mahlers selbst ausgewählt, es waren Kinder von Bekannten und Freunden, die sich bis dato nicht kannten. Bis heute verbindet sie eine Freundschaft zueinander. Bei der Vernissage am vergangenen Sonnabend in der Kunsthalle waren viele der Porträtierten wieder dabei. Unter ihnen auch Marlene Burow, die in einem neuen Spielfilm die Hauptrolle spielt, er heißt „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Anwesend in Rostock war auch Regisseurin Aelrun Goette, die tags darauf zur Weltpremiere ihres Filmes nach Hamburg fuhr. Goette blickt in ihrem Streifen in die DDR-Modeszene zurück. An den Dreharbeiten waren auch die Mahlers beteiligt, die in der Handlung für die Modefotografie gebucht waren. Eine große Medienöffentlichkeit gibt es nun für Schauspielerin Marlene Burow, die vor zwei Jahren eines der zehn Models für die Mahlers war.

Im Schaudepot der Rostocker Kunsthalle sind erstmalig alle 20 Aufnahmen der Mahlers von 2020 zu sehen, in großen Formaten. So entfaltet sich die Wirkung der Aufnahmen auf eine besondere Weise. Mit dieser Ausstellung gingen Ute Mahler und Werner Mahler 25 Jahre in ihrer Karriere zurück – ihr Kapitel Modefotografie hat eine vielleicht einmalige Fortsetzung.

„Unsere Zeit auf dem Land, diese Tage am Fluss, sie werden uns bleiben. Für später und für immer.“ – die Ausstellung von Ute Mahler und Werner Mahler ist im Obergeschoss des Schaudepot der Kunsthalle zu sehen bis 27. November, geöffnet ist die Schau dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.