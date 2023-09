Warten an den Haltestellen

Rostock: Das war am Dienstagmorgen der Grund für die Ausfälle auf der Straßenbahnlinie 1

Am Dienstagmorgen (5. September) ist es im Rostocker Nordosten zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr gekommen. Ein Vorfall an einer Haltestelle in Toitenwinkel legte den Betrieb kurzzeitig lahm.