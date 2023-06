﻿Autobatterie löst Supermarktbrand in Laage aus – und hinterlässt Millionenschaden

Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Großeinsatz hat in der Nacht zum Montag zahlreiche Feuerwehrleute in und um Rostock-Laage in Atem gehalten. Dabei brannte der Norma-Markt in Laage nieder.

