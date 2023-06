Rostock lädt zum Spargelfest: Wettschälen, Schaukochen und ein Spezialitäten-Markt

Rostock. Rostock feiert das Gemüse der Saison – den Spargel. Am kommenden Freitag (9. Juni) dreht sich auf dem Neuen Markt alles um die Spargelstange. Wie Inga Knospe von der Großmarkt GmbH mitteilt, startet das Spargelfest um 10 Uhr. „Natürlich gibt es Spargel satt und viele Wochenmarktstände haben sich mit speziellen Angeboten auf das Fest vorbereitet. So bietet der Fischstand Merlin MV an diesem Tag ein Spezialfischbrötchen mit Spargel oder einen Spargelmatjessalat an“, wirbt Knospe für das Event.

Höhepunkt ist das Spargelwettschälen. In der ersten Runde treten um 10.30 Uhr die Marktfrauen gegeneinander an. Eine halbe Stunde später schälen dann Mitarbeiter der Großmarkt Rostock GmbH um den Sieg. Die Marktmänner gehen um 12 Uhr an den Start. Interessierte Marktbesucher haben ebenfalls Gelegenheit, sich im Spargelwettschälen zu messen.

Spargelexpertin gibt Tipps

Yvonne von Laer, ehemalige Chefin eines Spargelhofs in Mecklenburg-Vorpommern, gibt Informationen zum Spargelanbau. Beim Spargel-Quiz gibt es Marktkörbe mit frischem Spargel, Erdbeeren und Frühkartoffeln aus der Region, leckerem Schinken und erlesenen Weinen zu gewinnen. Außerdem sponsert das Aparthotel Am Weststrand in Kühlungsborn zwei Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer, einen 100-Euro-Wellness-Gutschein sowie einen 50-Euro-Restaurant-Gutschein.

Beim Schaukochen zaubert Koch Martin Pößel vom Aparthotel, ein leckeres Spargelgericht in der mobilen Showküche

OZ