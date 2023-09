In Rostocks Botanischen Garten: Landes-Pilzausstellung feiert 45 Jahre

Rostock. „Es ist noch zu trocken für die Pilze“, meint der wissenschaftliche Leiter des Botanischen Gartens Dr. Dethardt Götze. Er freue sich dennoch auf die Landes-Pilzausstellung am 23. und 24. September im Botanischen Garten in Rostock. Die Besucher erwartet eine Ausstellung von vielen verschiedenen frischen Pilzsorten. Mit Infomaterial und einer großen Auswahl an Literatur zum Thema Pilze will die Ausstellung den Menschen näherbringen, welche Sorten essbar sind und welche nicht. Außerdem gibt es eine Briefmarkenausstellung, welche mittlerweile 446 Pilzarten in 1265 Motiven umfasst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die kleinen Pilzfreunde können bei der Pilz-Wissensrallye mitmachen oder sich am Basteln und Malen mit Pflanzenmaterialien versuchen. Abseits der Pilze gibt es einen Sukkulentenbasar, eine Blumenwerkstatt und Honig aus dem Botanischen Garten. Dr. Götze ist stolz auf das bunte Programm der diesjährigen Ausstellung, das aufgrund steigender Kosten und fehlendem Personal keine Selbstverständlichkeit sei.

Pilz-Berater kontrollieren Ausbeute

Sowohl während der Ausstellung als auch an allen Wochenenden im Oktober können Pilzsammler ihre Ausbeute von ehrenamtlichen Pilzprofis auf ihre Genießbarkeit kontrollieren lassen. Außerdem kann man die eigenen Funde zur Ausstellung mitbringen und diese so unterstützen. Dr. Götze rechnet mit fast 3000 Besuchern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene kostet 3 Euro, für Ermäßigte 2 Euro und für Kinder 1 Euro.

OZ