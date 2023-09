Kostenfrei bis 19:31 Uhr lesen

Konzert im Juni 2024

Peter Maffay startet Abschiedstournee in MV: Zu Rostock hat er eine besondere Verbindung

Am Donnerstag verkündete Peter Maffay überraschend seine Abschiedstournee: Der Startschuss fällt am 21. Juni 2024 im Rostocker Ostseestadion. Zur Hansestadt hat der Sänger einen besonderen Bezug – hier spielte er seine ersten Konzerte in der DDR.