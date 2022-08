Unbekannte Substanzen verbreiten Gestank, ein Schriftzug droht eine Straftat an. Um die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft im Rostocker Stadtteil Langenort zu schützen, brachten Polizei und Feuerwehr sie vorübergehend in Sicherheit.

Rostock. Die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge im Rostocker Stadtteil Langenort musste vorübergehend evakuiert werden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, seien am Mittwochnachmittag in insgesamt zwei Backöfen unbekannte, Flüssigkeiten gefunden worden, die nach dem Erhitzen zu einer starken Geruchsbelästigung führten. An einer Wand in der Unterkunft wurde zudem ein Schriftzug festgestellt, der eine Straftat androhte.

