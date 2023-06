﻿Lea singt im Rostocker Iga-Park vor 6000 Fans: „Ich hätte mir das hier nie ausgemalt“

Rostock. Mittsommer, 22 Grad Celsius, kein Wind, Sonnenschein: Es ist der perfekte Open-Air-Abend in der Hansestadt Rostock. Am Samstag tritt Sängerin Lea vor rund 6000 Fans im Iga-Park auf. Besonders viele Kinder befinden sich im Publikum der Sängerin.

Leas Hauptbotschaft des Abends: „Hört nie auf, an eure Träume zu glauben.“ Mit ihren emotionalen Songs verbinden etliche Fans persönliche Schicksale und Geschichten. Leas Musik begeistert. Die Logistik der Veranstaltung, insbesondere die langen Wartezeiten an den Getränkeständen, sorgt für Frust.

Konzert im Rostocker Iga-Park: „Von Lea ist unser Hochzeitslied“

Die 30-jährige Sängerin aus Kassel gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands. 2021 ist sie die meistgestreamte Künstlerin und erreichte allein auf der Musikplattform Spotify über 272 Millionen Aufrufe. Die Fans schätzen ihre einzigartige Stimme, ihre betont gefühlvollen Songs und Balladen. Ihr Durchbruch gelang der begabten Künstlerin mit dem Titel „Wohin willst du“.

Zu den sehnsüchtig Wartenden am Open-Air-Abend gehören Janine (33) und Chris Teßmann (39). „Wir lassen heute unseren Hochzeitstag vor einem Jahr Revue passieren“, erzählt Chris. Zum Lied „110“ hätten sich die beiden das Ja-Wort gegeben. „Es ist das Lied, das uns für immer verbindet.“ Ihre Freunde, darunter Tino und Sophia Niemann, hätten das Lied für sie performt. „Sie haben nur geweint“, erinnert sich Sophie heute. Die Freunde kennen sich seit Schulzeiten.

Leas Musik läuft auch in Lübecker Kinderzimmern

Auch Mara Steinfeld (25) und Theresa Hübner (26) warten auf ihren Superstar. Sie haben es sich lange vor Beginn der Veranstaltung auf einer Picknickdecke gemütlich gemacht. Die beiden Berlinerinnen sind extra für das Lea-Konzert angereist. „Es war das Geburtstagsgeschenk für meine beste Freundin“, erzählt Mara. Die beiden zelten in der Nähe des Konzertgeländes. „Von Lea sind mittlerweile so viele Lieder so gut“, sagen die Freundinnen.

Viele Kinder gehören im Iga-Park zu den größten Fans der Musikerin. Cyrus (11) aus Lübeck wartet mit seinen Eltern und seiner Schwester Kiana (9) auf sein Idol. „Die Musik läuft bei uns rauf und runter.“ Auch die Schwestern Anna (8) und Mathilda (9) sind frisch mit Fanartikeln ausgestattet.

Lea singt mit Melina aus Wolgast „Treppenhaus“

Zu Leas berühmtesten Liedern am Abend gehören „Treppenhaus“, „Drei Uhr nachts“, „Sieben Stunden“, „Immer wenn wir uns sehen“ und „Leiser“. Bei allen Liedern sind Groß und Klein aus den ersten Reihen textsicher.

„Elefant ist einer der persönlichsten Songs“, sagt Lea. Sie habe es für ihre Eltern und Geschwister geschrieben, „die immer an meine musikalischen Träume geglaubt haben“. Die Sängerin sei „unendlich dankbar“ und habe erst später verstanden, „was es bedeutet, eine Familie zu haben“.

Lange habe sie Konzerte vor vier oder weniger Menschen gegeben. Weil sie an ihre Träume geglaubt habe, stehe sie heute vor 6000. „Hört nie auf, an eure Träume zu glauben. Ich hätte mir das hier nie ausgemalt“, sagt die Sängerin, nachdem sie zusammen mit der kleinen Melina aus Wolgast deren Lieblingslied „Treppenhaus“ gesungen hat.

Lange Schlangen, wenig Mülleimer, keine Kartenzahlung

Betrübt sind viele Besucher durch die langen Wartezeiten an den Getränkeständen. „Wir standen jetzt 45 Minuten an für eine Apfelschorle“, sagen zwei Besucherinnen aus Rostock. Sophia Niemann und Janine Teßmann hätten Wartende sogar auf ein Getränk eingeladen und Geld angeboten, um vor ihnen in die Schlange zu kommen. „So kann es nicht gehen“, sagen sie einstimmig.

Auch das Fehlen von Mülleimern falle den Besuchern auf. Zudem sei es „eine Farce, in diesen Zeiten an keinem Stand Kartenzahlung anzubieten“. Ebenso seien die Toiletten schlecht ausgeschildert. „Das müsste der Veranstaltung bei so vielen Besuchern schon besser hinbekommen“, finden Janine und Chris Teßmann.

