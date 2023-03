﻿Viele leere Geschäfte in Rostocker Innenstadt: Sind die Mieten in Kröpeliner und Lange Straße zu hoch?

Schon seit Monaten steht eine Gewerbefläche am Neuen Markt in Rostock leer. Die monatliche Miete für das 780 Quadratmeter große Objekt beträgt laut Inserat 19 874,19 Euro warm.

Rostock. „Attraktives Ladengeschäft am Universitätsplatz“, „Schönes Geschäft in der Fußgängerzone“, „Gewerbefläche im Herzen der Hansestadt Rostock“ – das Internet ist voll von Inseraten, mit denen neue Mieter für leerstehende Geschäfte in der Innenstadt gesucht werden. Allein in der Kröpeliner Straße, der Haupteinkaufsmeile der größten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, werden fünf Ladenflächen in verschiedenen Größen- und Preiskategorien angeboten, weitere drei in der Langen Straße, die parallel zur „Kröpi“ verläuft.

Befindet sich die Leerstandsquote in der Rostocker Innenstadt damit bereits auf einem besorgniserregend hohen Niveau? Nein, sagte Citymanager Peter Magdanz ganz entschieden. Die aktuelle Situation zeige allerdings, dass die Corona-Pandemie bei vielen Gewerbetreibenden eine gewisse Unsicherheit mit sich brachte. Einige Händler machten Schluss, die Neueröffnung eines Geschäfts galt als gewagt. „Für viele war die finanzielle Situation ungewiss“, so Magdanz. Der Einzelhandel befinde sich derzeit in einer Phase, in der sich alles neu sortiere.

Rostocker Wiro: Lage gibt keinen Anlass zur Beunruhigung

Auch laut Einschätzung der Wohnungsgesellschaft Wiro, die einen Großteil der Geschäfte in der Langen Straße verwaltet, gibt die aktuelle Leerstandsquote in der City keinen Anlass zur Beunruhigung. In fast allen Fällen handele es sich um sanierungsbedingten Leerstand nach Geschäftsaufgabe, teilte Unternehmenssprecher Carsten Klehn mit. Und: Die Flächen stehen nicht länger leer als bisher.

Immer wieder werden Geschäfte in der Langen Straße in Rostock geschlossen, aber auch neue eröffnet. Die meisten Läden verwaltet die Wohnungsgesellschaft Wiro. © Quelle: Frank Söllner

Tatsächlich würden für die Läden in der Langen Straße 15, 26 und 28 bereits Gespräche mit Interessenten geführt oder sogar konkrete Konzepte künftiger Mieter geprüft. Generell sei zu merken, dass „der Trend von Läden des Handels hin zu Läden, die Dienstleistungen oder Erlebnisse anbieten“, anhalte. So sei ein Teil der Gewerbeflächen in der Langen Straße 28 bereits vermietet. Details dürfe er jedoch noch nicht verraten, so Klehn.

Zahlen müssen Mieter der noch zur Disposition stehenden Läden der Wiro in der Langen Straße zwischen 88 und 136 Quadratmetern Größe zwischen 1330 und 2730 Euro pro Monat kalt. Auf den Quadratmeter heruntergerechnet sind das zwischen neun und 20 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich zu den Mieten, die in der Haupteinkaufstraße „Kröpi“ aufgerufen werden, ist das nur ein Bruchteil.

Diverse Geschäfte in der Kröpeliner und der Langen Straße in Rostock stehen derzeit leer. Die monatlichen Mietpreise bewegen sich zwischen neun und mehr als 52 Euro pro Quadratmeter kalt. © Quelle: Jessica Tschöke/OZ

Für die Geschäfte am Universitätsplatz 8 und 9 – ehemals „Easy Way“ und „Easy Wear“ – ruft die Wiro als Vermieter 7590 Euro für 160 Quadratmeter beziehungsweise 7790 Euro für 175 Quadratmeter Kaltmiete im Monat auf. Der vorherige Betreiber hatte seine Geschäfte im Sommer 2022 aus wirtschaftlichen und persönlichen Gründen aufgegeben. Auch für jene Läden neben dem immer noch im Umbau befindlichen Fünfgiebelhaus an der Ecke zur Breiten Straße würden bereits konkrete Gespräche mit neuen Interessenten geführt, so Klehn.

Monatsmiete für Gewerbefläche am Neuen Markt: 17 146 Euro kalt

Absoluter Spitzenreiter unter den aktuell inserierten Geschäften in der Rostocker Innenstadt ist eine Gewerbefläche am Neuen Markt 3. Die monatliche Miete für das 780 Quadratmeter große Objekt beträgt laut Inserat der DSR Asset Management GmbH 17 146 Euro kalt, plus 2727 Euro Nebenkosten. Auf den Quadratmeter gerechnet ist das mit 22 Euro kalt für die absolute Toplage vergleichsweise wenig. „Die komplette Miete muss man aber erst mal jeden Monat einnehmen“, so Citymanager Peter Magdanz. Eine klassische Ladenfläche im eigentlichen Sinne sei das nicht.

Peter Magdanz ist Rostocks Citymanager und setzt sich seit 15 Jahren für die Belange der Einzelhändler in der Innenstadt ein. © Quelle: Ove Arscholl

Perspektivisch müsse sich am Ende dieses Jahres zeigen, wie sich die Lage im Einzelhandel und der Innenstadt entwickelt. Magdanz hofft, dass – auch angesichts der immer noch anhaltenden Inflation – eine wirtschaftliche Erholung einsetzt und die Hansestadt weiter Interesse an einer belebten City zeigt. Dafür müsse sich auch die Wiro bemühen, wieder Mieter für ihre Geschäfte zu finden.