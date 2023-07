Freude für Autobesitzer

Parken in der Stralsunder Altstadt: Böttcherstraße ab Ende Juli freigegeben

Ab Ende Juli können Autofahrer wieder in der Böttcherstraße in der Altstadt parken. Das wurde in der Stralsunder Bürgerschaft am Donnerstag, 13. Juli, bekannt gegeben. Die Freude ist aber nur von kurzer Dauer.