﻿Anklage in Rostock wegen gefährlicher Körperverletzung: War es Schizophrenie oder ein Racheakt?

Rostock. Der 25-jährige Leon K. aus Teterow hat am Mittwoch auf der Anklagebank im Landgericht Rostock gesessen. Ihm wird vorgeworfen, am 7. Oktober des letzten Jahres zwei Angestellte des Jobcenters Teterow angegriffen und verletzt zu haben. Das Besondere an diesem Fall: Der Angeklagte könnte für erheblich vermindert schuldfähig erklärt werden, weil er an paranoider Schizophrenie leidet. Doch war der Angriff Zufall, so wie es Leon K. behauptet, oder ein Racheakt? Denn die Familie des 25-Jährigen soll dem Arbeitsamt 108 000 Euro in Rückzahlungen schulden.

Das passierte im Jobcenter

Der Angeklagte wird von zwei Justizbeamten in den Gerichtssaal vom Landgericht Rostock geführt, er trägt Fußfesseln. Als er auf der Anklagebank Platz nimmt, wirkt er mit seiner rot-schwarz-karierten Kappe, Adidas-Sweatshirt, Turnschuhen und traurigem Blick fast jugendlich. Die Anklageschrift wird verlesen.

Leon K. soll durch die offene Tür des Arbeitszimmers der Geschädigten gekommen sein und habe ihr erst ins Gesicht geschlagen, danach soll er ein Metallrohr (Fahrradsattelstange) genommen und ihr am Kopf zwei Platzwunden zugefügt haben. Sie sei von ihrem Stuhl gefallen und der Angeklagte habe auf sie eingetreten. Ein Mitarbeiter soll ihr zu Hilfe geeilt und daraufhin erst mit Fäusten und dann einem Hocker angegriffen worden sein. Schlussendlich soll dieser Leon K. im Büro eingeschlossen haben, bis die Polizei gekommen sei.

„Ich höre Stimmen und sehe Bilder im Kopf“

Der Angeklagte meldet sich zu Wort. Das Erste, was ihm über die Lippen kommt, ist eine Entschuldigung: „Ich höre Stimmen und sehe Bilder im Kopf, das war nicht meine Absicht. Es tut mir leid.“ Leon K. wurde in Kasachstan geboren und ist mit sechs Monaten nach Deutschland gekommen. Er hat sechs Geschwister und wohnt mit zwei von ihnen zu Hause bei seinen Eltern. Der Angeklagte ist arbeitslos, trinkt und saß bis April 2022 in Haft.

So erlebt Leon K. den Tag der Tat

Der Richter stellt ihm immer wieder Fragen zur paranoiden Schizophrenie, Leon K. scheint sichtlich überfordert und kann diese nicht ganz in Worte fassen. Er versucht, zu erklären, was an dem Tag der Tat geschehen war. Aufgrund von Verfolgungswahn hatte er die ganze Nacht nicht geschlafen, seine Schwester hatte morgens einen Termin beim Jobcenter und er ist ihr gefolgt. Als er dort ankam, suchte er sie, weil die Stimmen in seinem Kopf sagten, dass ihr etwas Schlimmes passieren würde. Er erzählt: „Ich betrat das Zimmer, weil die Tür auf war. Die Stimmen sagten, das ist eine Betrügerin, ein Dieb, eine Verbrecherin – dann schlug ich zu.“

Dass er sie getreten und mit der Fahrradsattelstange bearbeitet habe, bestreitet er und sagt immer wieder: „Ich kann mich nicht erinnern.“ Die Stange hat er angeblich schon länger in der Jackentasche gehabt, weil er sein Fahrrad reparieren wollte.

Polizei findet Geld in Decke eingenäht

Als Vertretung der Nebenklägerin tritt die Rechtsanwältin Beate Falkenberg auf. Sie zweifelt an der Zufälligkeit der Tat. Denn die Familie des Angeklagten hat ein Verfahren wegen Leistungsmissbrauchs am Laufen. Nachdem die Polizei in der Wohnung Geldscheine in Decken eingenäht gefunden hatte, forderte das Arbeitsamt 108 000 Euro zurück. Leon K. sagt, dass seine Mutter ihm die Schuld an diesem Fund gegeben hat.

Psychische Schäden und Angstzustände

Die Geschädigte wird als Zeugin gerufen. Die 45-Jährige hat Tattoos und trägt eine rote Brille. Als sie die Tat schildert, fängt sie an zu zittern und zu weinen: „Meine Brille flog durch den Raum, ich konnte nichts mehr sehen, dann lief mir warmes Blut ins Gesicht.“ Seit diesem Tag ist sie krankgeschrieben, hat Angstzustände und ist in psychologischer Behandlung.

Sie hofft, nach der Verhandlung besser damit abschließen zu können. Ihre Stimme wird fester, als sie über das Tatmotiv redet: „Ich sehe darin einen Racheakt. Auch wenn ich Leon K. nicht kenne, habe ich den Fall der Familie behandelt.“ Sie ergänzt, dass ihr Name als Zeugin auf der Vorladung für die Verhandlung wegen Leistungsmissbrauchs stand.