Rostock. Im sonst eher ruhigen Klostergarten zwischen Apfelbäumen hielt es die 450 Besucher des Les-Bummms-Boys-Konzertes am Dienstagabend nicht mehr auf ihren Plätzen. Die Stühle mussten weg – alle wollten Tanzen.

Zunächst nahmen die Besucher aber auf Stühlen und auf der Wiese mit selbst mitgebrachten Decken Platz. Unter ihnen Jennifer Roß (33) und Anne Peters (35). Sie kennen die Band seit 2007, da sie auf ihrem Abiball am Käthe-Kollwitz-Gymnasium gespielt haben. Seitdem sind sie Fans. Die beiden haben das Konzert in vollen Zügen genossen. Wie auch Jörg Rottenschlager. Auch der gebürtige Österreicher aus Graz fand seinen Weg auf die Sause im Klostergarten. Er sei gerade beruflich in Rostock und habe nur zufällig die laute Musik gehört. Daraufhin beschloss er, einfach das Konzert zu besuchen. Sein erster Eindruck von der Rostocker Band war durchweg positiv.

Tanzt! – sonst spielen wir „Leila“

Nach der Pause wurden die Decken und Stühle beiseite geräumt. „Wenn nicht getanzt wird, dann spielen wir ,Laila!’“ drohte Frontmann Stephan. Das bunte gemischte Publikum kam der Aufforderung nur allzu gerne nach und tanzte zu den Hits der Band in den Abend. Unterstützt wurde die Musiker von drei Gastmusikern: Geigerin Gabriele Kienast, Tobias Suffa an der Tuba und dem ehemaligen Mitglied Richard Weiß, er war bis 2014 Teil der Band.

Aber auch ernste Töne schlug die Band an. Sie erinnerten an die Menschen in der Ukraine – „ihnen geht es nicht so gut wie uns im Moment.“

