Ein Demonstrationszug hat sich in Rostock-Lichtenhagen auf den Weg gemacht. Aus ganz Deutschland sind Menschen in die Hansestadt gekommen, um unter dem Motto „Erinnern heißt verändern“ an das Pogrom von Lichtenhagen 1992 zu erinnern. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft.

Der Demonstrationszug in Rostock-Lichtenhagen zum Gedenken an das Progrom von 1992 am Sonnenblumenhaus.

Rostock. Alles friedlich, alles ruhig: In Rostock startet in diesen Minuten die große Demonstration gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Anlass ist der 30. Jahrestag des Progroms von Lichtenhagen. An der Flensburger Straße haben sich rund 3000 Teilnehmer versammelt – aus ganz Deutschland. Darunter Senioren, Familie mit Kinderwagen und viele junge Leute. Die Stimmung ist friedlich und komplett ruhig.

Nach Angaben der Rostocker Polizei verzögert sich der Start der Demonstration um einige Minuten, weil sich noch Teilnehmer auf der Anreise nach Rostock befinden. Bundesweit war für die Kundgebung geworben worden, unter anderem haben sich auch Gruppen aus Magdeburg, Leipzig und Hannover angekündigt.

Rostocker Polizei dennoch in Alarmbereitschaft

Ob es friedlich bleibt, is abzuwarten: Etwa 600 Vermummte sind ebenfalls in Lichtenhagen dabei. Eine solche, zu militanz- und gewaltneigende Gruppierung in Demonstrationszügen wird „Schwarzer Block“ genannt. Die Polizei ist im gesamten Rostocker Nordwesten mit mehreren 100 Einsatzkräfte positioniert. Einen Grund zum Einschreiten gab es bisher aber nicht. Zur Sicherheit ist aber das Revier in Lichtenhagen mit Personensperren abgeriegelt.

