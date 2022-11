﻿Park in Rostock-Lichtenhagen wird umgestaltet: Müssen Kleingärten nun weichen?

Der Park Lichtenhagen ist eine grüne Oase in mitten des Rostocker Nordwestens. Nur genutzt wird er nicht von vielen Bürgern. Damit sich das ändert, soll die Anlage aufgewertet werden. Die ersten Arbeiten könnten noch im nächsten Jahr starten. Was geplant ist und welche Auswirkungen die Maßnahme auf die angrenzenden Kleingärten hat.

Rostock. Der Park Lichtenhagen: Er soll wieder in voller Pracht erstrahlen. Bereits im ersten Halbjahr des Jahres 2023 beginnen voraussichtlich die ersten Arbeiten. Die Vorfreude bei den Rostockern ist groß. „Die Anlage hat viel Potenzial. Ein bisschen mehr Pflege und wir haben hier eine richtige Wohlfühloase mitten in der Stadt“, sagt Caroline Merz, die am Dienstagnachmittag mit ihrer Hündin Penny durch das hohe Gras entlang des geschützten Biotops stapft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vorstellung, der Park werde aufgewertet, zaubert der 32-Jährigen ein Lächeln ins Gesicht. „Ich finde die Idee total toll. Davon profitieren die beiden Stadtteile Lichtenhagen und Lütten Klein enorm“, ist sie sich sicher. Eine weitere Passantin pflichtet ihr bei. „Mit ein paar Handgriffen würden dann bestimmt auch wieder mehr Menschen hier ihre Freizeit verbringen“, meint Iris Haushofer (57).

Arbeiten im Park Lichtenhagen: Kleingärtner in Sorge

Doch: Während die Passanten sich über die bevorstehenden Arbeiten freuen, herrscht auf der nördlichen Seite des Zauns Skepsis. Die Gärtner der benachbarten Anlage „An’n Dragunsgraben“ fürchten, sie müssen im Zuge der Maßnahme ihre Parzellen aufgeben. Mit näher rückendem Baustart steige die Sorge. „Man liest so oft, dass wegen neuer Baumaßnahmen immer mehr Gärten eingestampft werden. Das ist bedauerlich“, sagt Jürgen Maaß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Margarete und Jürgen Maaß genießen die tolle Lage ihres Gartens (v.l.). © Quelle: Martin Börner

Zusammen mit seiner Frau Margarete pflegt er bereits seit 1997 einen Garten am Rande des Parks Lichtenhagen. Gerne würden sie das auch noch viele Jahre weiter tun. Einer Aufwertung der Anlage stehen die beiden positiv gegenüber. „Solange das bedeutet, dass die Bäume und unsere Parzellen erhalten bleiben, ist das eine sinnvolle Investition. Alles andere wäre nur traurig.“

Müssen Kleingärten in Rostock-Lichtenhagen weichen?

Ähnlich sieht es eine Kleingärtnerin nur wenige Meter weiter. Auch sie ist schon seit vielen Jahren im Kleingartenverein tätig. Die Arbeit im Freien sei für sie ein wichtiger Ausgleich zum Arbeitsalltag, wie sie verrät. Die umliegende Grünfläche biete eine ideale Kulisse. „Die Atmosphäre hier ist super. Einen schöneren Ort in der Stadt für einen Garten kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe inständig, dass die Stadt jetzt nicht auf die Idee kommt, uns unsere Anlage wegzunehmen.“

Die Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung (RGS) gibt Entwarnung. Eine direkte Auswirkung auf die Parzellen werde es nicht geben. „Die Umgestaltung trägt lediglich dazu bei, die umliegenden Kleingärten im Sinne des Kleingartenkonzepts der Hanse- und Universitätsstadt Rostock einzubinden“, heißt es auf OZ-Anfrage. Die Maßnahme betreffe hauptsächlich die Aufwertung der Anlage und zwei im Park befindliche Brücken.“ Für sie seien neue Beläge vorgesehen, die nicht rotten und vor allem rutschfest sind. Zudem sollen höhere Geländer für mehr Sicherheit sorgen. Ihre Fertigstellung sei in dem Zeitraum März bis Juli 2023 vorgesehen.

Aufwertung des Biotops im Park Lichtenhagen

Bei den Arbeiten an den Brücken alleine werde es aber nicht bleiben. Auch der Park selbst soll zukünftig in neuem Glanz erstrahlen. „Genaue Inhalte werden derzeit mit den zukünftigen Nutzern, den Vertretern der angrenzenden Kleingartenanlage sowie Vertretern der Stadt eruiert“, bestätigt Beate Schröder von der RGS. Im Vordergrund stünden vor allem die bessere Auffindbarkeit des Parks sowie die Schaffung von attraktiven Aufenthaltsflächen und kleineren Spielangeboten. „Zudem soll der naturnahe Charakter herausgearbeitet werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wann diese Arbeiten genau starten, dass sei zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. „Derzeit befinden wir uns in der Planungsphase, welche voraussichtlich bis Ende 2023 andauern wird“, so Schröder weiter. Anschließend müssten die Bauleistungen ausgeschrieben werden. Aufgrund der aktuellen, anhaltenden Lage sei es schwer abzuschätzen, wann eine Firma zur Ausführung der Bauarbeiten gebunden werden könne. „Geplant ist etwa das dritte Quartal 2024.

Kostenpunkt für das gesamte Vorhaben: Rund 1,2 Millionen Euro. Ein Großteil soll aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. „Die Kosten werden sich allerdings im Ergebnis der Bürgerbeteiligung – wenn feststeht, was sich die Bürger wünschen – konkretisieren.“ Bei Bedarf werde die RGS versuchen, die Summe der Fördermittel zu erhöhen.