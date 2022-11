﻿50 000 Euro für Rostock-Lichtenhagen: Bürger entscheiden, wo im Viertel gebaut werden soll

Rostock. Ob attraktivere Grünanlagen, ein Ort der Zusammenkunft oder mehr Sicherheit für Hortkinder: Der Rostocker Stadtteil Lichtenhagen soll schöner werden und die Anwohner dürfen entscheiden, welches Bauvorhaben im Wert von 50 000 Euro als nächstes im Viertel umgesetzt wird. Im Rahmen des Bürgerprojektes 2022 können sie zwischen drei unterschiedlichen Vorschlägen wählen. Eingereicht wurden diese von Einwohnern sowie ansässigen Einrichtungen – „den Experten vor Ort“, wie Quartiersmanagerin Lisa Radl verrät.

Grünfläche Eutiner Straße als Erholungsort

Als erste Option steht in diesem Jahr die Umgestaltung der Grünfläche in der Eutiner Straße zur Wahl. Bereits Anfang dieses Jahres setzten sich die Anwohner an dieser Stelle dafür ein, dass das Areal entlang der Plattenbauten einen neuen Schnitt erhielt. Das dichte Gestrüpp habe dunkle Schatten geworfen und den Lichteinfall in die umliegenden Wohnungen gestört. Ihre Bitten wurden erhört.

Doch trotz der Arbeiten sei es nicht gelungen, das Areal als Verweilfläche zu etablieren. „Es wird kaum genutzt“, bestätigt Radl. Damit sich das ändert, würden sich die Anwohner Bänke, Blumenwiesen und Aktivitäten wünschen, die den Aufenthalt an dieser Stelle attraktiver machen sollen. „Die Fläche soll ein Erholungsort für alle werden.“

Kirchengemeinde Lichtenhagen als Bürgertreff

Nur wenige hundert Meter von der Eutiner Straße entfernt befindet sich auch schon ein weiteres Projekt, welches auf seine Umsetzung wartet: der Bereich vor der Kirchengemeinde Lichtenhagen Stadt. Hier wünschen sich die Mitglieder eine Begradigung der Außenfläche.

Projekt 2: Flächenbegradigung der Kirchengemeinde in der Wolgaster Straße. © Quelle: Martin Börner

Denn: Noch vor einigen Jahren wurde das Gebäude in der Wolgaster Straße als Wäscherei genutzt. Zur Erleichterung der Anlieferungen sei seiner Zeit ein Gefälle errichtet worden. Heute aber werde die Fläche kaum mehr genutzt. Sehr zum Bedauern der Pastorin. Sie würde den Bereich gerne für öffentliche Aktivitäten und Veranstaltungen zur Verfügung stellen, so beschreibt es Lichtenhagens Quartiersmanagerin. Möglich wären Open-Air-Gottesdienste, Flohmärkte und Grillfeste.

Mehr Sicherheit für Hortkinder in Lichtenhagen

Beim dritten und letzten zur Auswahl stehenden Projekt steht die Sicherheit der Schüler des Stadtteils im Vordergrund. Auf dem Weg zum Hort müssten sie eine unübersichtliche Kreuzung in der Putbuser Straße zwischen den Hausnummern 7 und 6a überqueren. „Autofahrer fahren hier oft zu schnell und sehen die Kinder hinter den parkenden Autos meist sehr spät“, erklärt Radl die Situation.

Projekt 3: Sicherer Übergang für Hortkinder in der Putbuser Straße. © Quelle: Martin Börner

Im Rahmen der Förderung wünschen sich die Betreuungseinrichtung sowie die Eltern und Kinder eine Bremsschwelle. Ziel sei es, dass die Heranwachsenden auf ihrem Weg nach der Schule sichtbarer und geschützter über die Straße gehen können.

Bürgerprojekt Lichtenhagen: So machen Sie mit

Welcher der drei eingereichten Vorschläge umgesetzt wird, darüber dürfen die Anwohner ab sofort online unter: www.rgs-rostock.de abstimmen. Alternativ können Interessierte eine Mail mit ihrem Favoriten an L.Radl@rgs-rostock.de schicken.

Für alle, die ihr Kreuz lieber auf Papier setzen, gibt es noch in den kommenden Tagen die Möglichkeit. „Wir werden ab nächster Woche Flyer an alle Haushalte verteilen, sodass auch wirklich jeder die Chance hat, sich zu beteiligen“, verrät Radl. „Die Einwohner kennen sich im Viertel am besten aus und sollten mitentscheiden dürfen, wie sich ihr Wohnort entwickeln soll.“ Abgegeben werden können die Flyer anschließend im Stadtteil- und Begegnungszentrum Lichtenhagen in der Eutiner Straße 20. Einsendeschluss ist der 30. November 2022.

Das Projekt mit den meisten Stimmen gewinnt und soll schon 2023 umgesetzt werden. Für alle anderen Vorschläge besteht im kommenden Jahr erneut die Chance, in die engere Auswahl zu kommen. „Wir würden uns außerdem freuen, wenn die Anwohner uns weitere Vorschläge machen. Jede Idee ist willkommen – auch jetzt schon“, so die Quartiersmanagerin abschließend.