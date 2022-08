Am späten Samstagabend wurde in Rostock ein junger Mann in seiner Wohnung überfallen. Die unbekannten Täter überschütteten ihn mit einer Substanz. Die Polizei ermittelt und analysiert die Flüssigkeit.

Am späten Samstagabend ist in Rostock ein junger Mann in Lichtenhagen angegriffen worden. Unbekannte Täter überschütteten den 25-Jährigen mit einer säureartigen Flüssigkeit. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er in eine Lübecker Klinik geflogen werden musste.

