Am späten Samstagabend wurde in Rostock ein junger Mann in seiner Wohnung überfallen. Die unbekannten Täter überschütteten ihn mit einer Substanz. Die Polizei ermittelt und analysiert die Flüssigkeit.

Rostock-Lichtenhagen. Ein brutaler Angriff auf einen jungen Mann im Rostocker Nordwesten hat einen Großeinsatz von Rettungskräften und Ermittlern nach sich gezogen. Ein 25-Jähriger wurde bei der Attacke von mehreren Tätern mit einer bislang unbekannten Säure übergossen und lebensbedrohlich verletzt. Die Hintergründe sind unklar. Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben am späten Samstagabend kurz nach 22 Uhr in der Wohnung des jungen Mannes im Stadtteil Lichtenhagen zugetragen. Der 25-Jährige soll zunächst von einer Gruppe mehrerer maskierter Männer in seiner Privatwohnung in der Mecklenburger Allee überfallen worden sein. Während des brutalen Angriffs überschütteten die Unbekannten das Opfer mit einer unbekannten, rötlichen säureartigen Substanz. Schwer verletzt ließen die Täter den 25-Jährigen in dessen Erdgeschosswohnung zurück.

Nach Angaben der Polizei schaffte es dieser trotz der großen Schmerzen noch, selbstständig den Notruf zu wählen. Als die Retter am Einsatzort ankommen, beginnt die Dramatik: Eine Nachbarin, die die lauten Schmerzschreie gehört hat, weist die Helfer ein. Als diese in den Flur der Wohnung treten, müssen sie zurückweichen. Zu stark ist der beißende, stechende Geruch. Die Feuerwehrleute, Sanitäter und der Notarzt statten sich mit Masken und Handschuhen aus. Eile ist geboten. Auf dem Flur liegt der schwer verletzte 25-Jährige, nur mit einer Unterhose bekleidet. Sein ganzer Körper ist rot. Er schreit vor Schmerzen. Die Feuerwehrleute holen ein Tuch, verstauen den Angegriffenen vorsichtig darin und tragen ihn nach draußen. Auf einer Trage wird er zum Feuerwehrfahrzeug gebracht. Hektisch, da jede Sekunde zählt, legen die Feuerwehrleute den Schwerverletzten auf den Straßenasphalt. Sofort richten sie den Feuerwehrschlauch auf den 25-Jährigen, spritzen ihn ausführlich mit Wasser ab.

Haut löst sich ab

Mit Blaulicht kommt er anschließend ins Krankenhaus. Dort angekommen, verschlechtert sich sein Gesundheitszustand immer mehr. Inzwischen löst sich die Haut vom Körper des jungen Mannes ab. Schleunigst wird er per Hubschrauber nach Lübeck in eine Spezialklinik für Schwerbrandverletzte geflogen. Zeitgleich untersuchen Kriminalbeamte den Tatort. Durch das geöffnete Fenster im Erdgeschoss ist deutlich die Säure auf dem Fensterbrett, an der Tapete, auf dem Fußboden und auf dem Bett zu erkennen.

Die Ermittler nehmen Proben und stellen diese sicher. Sie veranlassen eine sofortige Auswertung des Stoffes. In einer ersten Analyse vermuteten die Beamten, dass es sich um Tabasco handeln könnte, sicher sind sich die Beamten am Tatort jedoch nicht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, die Suche nach ihnen läuft. Die Hintergründe des dramatischen Vorfalls müssen nun ergründet werden. Eine Anzeige wegen einer schweren Verletzung gegen Unbekannt wurde aufgenommen.

Von Stefan Tretropp