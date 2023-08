Gerhard Schöne, der bekannte ostdeutsche Musiker, gibt am Freitag in Rostock zwei Konzerte für Kinder, Familien und seine restlichen Fans. Auf welche Lieder sich die Besucher freuen können.

Rostock. Seit über 40 Jahren prägt Gerhard Schöne Generationen mit seinen Liedern. An diesem Freitag ist er live am Rostocker Kulturhafen zu sehen. Der Künstler wurde vor allem in der DDR für seine kinder- und familienfreundliche Musik bekannt. Diese wird er im Circus Fantasia zum Besten geben. Fans können am 25. August gleich zwei Konzerte besuchen.