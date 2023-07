Blick hinter die Kulissen

Führung durch die OZ-Redaktion im Juli: So können Sie sich anmelden

Das Interesse an Führungen durch die Rostocker Redaktion ist im vergangenen Jahr groß gewesen. Am 17. Juli erhalten OZ-Leserinnen und -Leser erneut die Möglichkeit: Das Medienhaus in Rostock öffnet seine Türen für Interessierte. Wie Sie dabei sein können.