Dem Wassersportverein Am Schmarler Graben wurden die Verträge für 70 Liegeplätze gekündigt. Die Mitglieder wollen die neuen Konditionen nicht akzeptieren und berufen sich auf einen 20 Jahre alten Deal. Jetzt scheint eine Lösung möglich.

Rostock. Noch will Reinhard Behrend nicht locker lassen, denn noch sieht er Chancen, etwas zu drehen. Auch würde ihn sein Gerechtigkeitssinn, der ihm seit jeher eigen sei, antreiben, weiterzumachen, so der Rostocker Rentner. Behrend ist leidenschaftlicher Segler und Mitglied im Verein Am Schmarler Graben. Doch die Freizeitsportler sehen ihre Felle davonschwimmen. Denn nach 20 Jahren wurden ihnen die Verträge für die Liegeplätze in der Marina in Schmarl gekündigt. Das neue Angebot einer Tochterfirma der Wiro wollen – und können – sie teilweise nicht aufbringen.