Mit einem Hoffest feiert die OZ am Sonnabend ihren 70. Geburtstag. Wer vor Ort nicht dabei sein kann, hat in diesem Live-Ticker Gelegenheit dazu. Hier posten wir, Fotos, Videos, Grußbotschaften und vieles mehr.

Die OSTSEE-ZEITUNG wird in diesem Jahr 70. Das möchten wir zusammen mit unseren Leserinnen und Lesern am 20. August bei einem Hoffest auf dem Gelände des Rostocker Medienhauses feiern.

Rostock. Die OSTSEE-Zeitung in Rostock lädt am Sonnabend, 20. August, zum großen Hoffest ein. Gemeinsam mit Leserinnen und Lesern soll dann ab 10 Uhr der 70. Geburtstag der OZ gefeiert werden.

Der Eintritt ist frei. Geplant sind unter anderem Führungen, Musik und ein buntes Unterhaltungsprogramm. Mit dabei sind unter anderem ehemaliger TV-Star Wolfgang "Lippi" Lippert, Radiomoderator Leif Tennemann und die Rostocker Band Les Bummms Boys. Auch für Kinder wird es ein Programm geben – der Kinderkanal Kika ist mit einem Team zu Gast und hält einige Überraschungen für die Jüngsten bereit.

Von diesem Ereignis auf dem Hof des Medienhauses in der Richard-Wagner-Straße werden wir in einem Live-Ticker berichten. Wer also vor Ort nicht bei diesem Ereignis dabei sein kann, für den halten wir die schönsten Bilder, Videos, Grußbotschaften und weitere Infos an dieser Stelle bereit.

Von OZ