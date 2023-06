Rostock: Bienenvolk lässt sich auf Baum in Geschäftsstraße nieder – mit Video

Rostock. Ungewöhnliche Gäste in der Warnowallee am Mittwoch in Rostock-Lütten Klein: Ein Bienenschwarm hatte sich in die Einkaufsstraße verirrt. Wie Nicol Krüger-Ohlendorf, Inhaberin eines Kinderbekleidungsgeschäft, zuerst auf Instagram mitteilte, saß erst eine Biene an ihrem Schaufenster.

„Ich war im Geschäft als ich ein sehr lautes, unerklärliches Geräusch von draußen hörte und lief nach vorne zur Ladentür“, so Krüger-Ohlendorf gegenüber der OZ. Als sie die Ladentür öffnete, entdeckte sie schließlich Hunderte Bienen an einem Ast auf dem Baum vor ihrem Lädchen. „Ein ganzes Volk fällt über unseren Boulevard her“, schrieb sie auf Instagram.

Bienenvolk in Lütten Klein Die Inhaberin eines Kinderkleidungsgeschäfts in Rostock Lütten-Klein Alarm geschlagen, als ein Schwarm von Bienen die Warnowalle bevölkerte. © Quelle: Nicol Krüger-Ohlendorf/Ostsee-Zeitung

Bienen bevölkern Warnowallee in Lütten Klein

Die Ladenbesitzerin informierte umgehend den Imkerverband, der zwei Experten schickte, die das schwärmende Bienenvolk fachgerecht in Schutzkleidung, mit Leiter, Wasserzerstäuber und Bienenbesen wieder einfingen. „Nicht auszudenken, wenn sich dieser Bienenschwarm hier in die Kindermode und Kinderschuhgeschäft verirrt hätte“, so Nicol Krüger-Ohlendorf.

Die Rettungsaktion mitten in der Geschäftstraße zog zahlreiche Schaulustige an. „Spannend, aber auch beängstigend“, empfand die Ladenbesitzerin das Ereignis. Die eingefangenen Bienen wurden mit einer Kiste fachgerecht abtransportiert.

