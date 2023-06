Biker (30) bei Unfall auf Rostocker Stadtautobahn schwer verletzt

Rostock-Lütten Klein. Ein Motorradfahrer ist am späten Donnerstagabend beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Rostocker Stadtautobahn schwer verletzt worden. Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben am späten Donnerstagabend in der Nähe des Kreuzungsbauwerkes Lütten Klein.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 30-jährige Motorradfahrer auf der Stadtautobahn auf der Höhe einer Baustelle unterwegs. Er überfuhr eine doppelte Sperrlinie, geriet so auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Kurz nach dem Zusammenstoß kamen mehrere Rettungskräfte zum Einsatz, darunter Rettungswagen, Notarzt, die Feuerwehr und die Polizei. Die Stadtautobahn war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

Der 30-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von 20000 Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

