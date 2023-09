Unbekannte legen Feuer im Treppenhaus einer Rostocker Tiefgarage

Rostock. Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend, den 12. September, im Bereich einer Tiefgarage in Rostock Lütten Klein ein Feuer gelegt. Der Polizei zufolge haben sie dort Kartons, in denen sich Fußbodenbelag befand, auf zwischengelagerten Paletten angezündet.

Die Täter verschafften sich offenbar gegen 22.35 Uhr Zutritt zum Haus. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Hinweise zur Tat. Wer etwas zum Brand weiß, kann sich an die Polizei in Rostock oder an die Onlinewache wenden.

