Finn (6, v.l.) Maria (10) Pia (10) Taddeus (8) und Marie (7) freuen sich über die feierliche Schlüsselübergabe der neugebaute Schule „Kleine Birke“ in Rostock-Lütten Klein.

Ihre gesamte Schullaufbahn an einem Ort zu verbringen – in Lütten Klein ist das jetzt möglich: Mit dem Bau eines neuen Gebäudeteils können die Kinder der Grundschule „Kleine Birke“ auch die Orientierungsstufen besuchen – damit ist die Schule die erste ihrer Art in Rostock. Welche Vorteile das für die Kinder hat.

