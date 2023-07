﻿Rätsel im Rostocker Rosengarten: Bisher unbekannter Luftschutzbunker entdeckt

Rostock-Stadtmitte. Ein Loch klafft im Boden des Rostocker Rosengartens. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, denn der Park wird derzeit saniert. Doch in dem Loch steht eine wacklige Aluminiumleiter: Steigt man sie herab, tut sich eine andere Welt auf – und damit ein Blick in eine Zeit, als dieses Loch im Boden vielleicht Menschenleben rettete.

Vor einigen Wochen war im Rahmen der Bauarbeiten eine etwa zehn mal zwei Meter große Betonfläche entdeckt worden. Wie sich herausstellt, war es die Decke eines Luftschutzbunkers, der nur oberflächlich zugeschüttet worden war. Kaum zu glauben, dass niemand vorher dieses historische Relikt auf dem Schirm hatte.

Zick-Zack-Gang sollte vor Druckwelle schützen

Beim Abstieg in den Untergrund muss man zunächst um mehrere Ecken gehen. Sie sollten bei einem Bombentreffer die Druckwelle brechen. Dann erreicht man den vier mal zwei Meter großen Schutzraum. Dort erinnert fast nichts an die alte Funktion. An den Wänden sind Halterungen zu erkennen, die laut Bauleiter Thomas Jürß von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) einmal Regale getragen haben könnten.

Die Stufen am Eingang enden heute etwa einen Meter unter der Oberfläche. Ein Indiz dafür, dass das Straßenniveau früher niedriger lag. Das würde wiederum bedeuten, dass der Bunker kein reiner Erdbunker war, sondern etwa zwei Meter herausgeschaut haben muss, denn die Betondecke ist noch einmal fast einen Meter dick. Auf dem Dach sind Reste von Dachpappe zu erkennen.

Der Eingang zum Bunker im Rosengarten. Rechts davon die fast ein Meter dicke Decke, auf der Reste von Dachpappe kleben. © Quelle: Constantin Krüger

Gehörte der Bunker zum Mecklenburger Hof?

Doch bei der Stadtverwaltung ist der Bunker völlig unbekannt, ebenso seine Funktion. Er steht in etwa da, wo früher das Anfang der 2000er Jahre abgerissene Hotel Mecklenburger Hof und dessen Restaurant standen. Stadtarchivar Karsten Schröder kann nur mutmaßen: „Es ist durchaus denkbar, dass der Bunker zu dem Hotel gehörte.“

Das Hotel Mecklenburger Hof mit dem Restaurant „Gastmahl des Meeres“ kurz vor dem Abriss © Quelle: Peter Franke

Wie vielen Menschen er einmal Platz bot, sei schwer zu sagen, so Schröder: „Die Bunker hatten meist eine Sitzbank rundum an der Wand. Dazu saßen und standen viele Menschen im Raum. Die Kapazität wurde nur durch die Luftzufuhr begrenzt.“ Wo einst wohl die Belüftungsanlage war, klafft heute ein Loch. Ob der Bunker bei den schweren Luftangriffen auf Rostock 1942 benutzt wurde, lasse sich nicht sagen.

Hotel Mecklenburger Hof 1954 © Quelle: Molkenthin

Ganzes Netz an Bunkern in Rostock

Rostock war, wie viele deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg, von einem ganzen Netz von Bunkern durchzogen. „Zunächst wurden die Keller der Häuser zu Luftschutzbunkern umgebaut“, weiß Schröder. Doch das reichte nicht aus. „Daher wurden auch Luftschutzgräben angelegt, in die sich die Menschen bei Bombenalarm legen konnten.“ Solche Gräben gab es etwa am Universitätsplatz.

Das Innere des Bunkers am Rosengarten © Quelle: Constantin Krüger

Später wurden auch Hochbunker gebaut, wie der an der früheren Neptunwerft, der heute als Club genutzt wird. „Auch Privatleute haben eigene Bunker gebaut – wenn es der Mangel an Beton und Arbeitskräften zuließ“, erzählt Schröder. Dies wäre ebenfalls eine mögliche Erklärung für die Entstehung des Bunkers.

Künftig Winterquartier für Fledermäuse

Nach dem Krieg wurden viele Bunker gesprengt. „Doch als man feststellte, dass dadurch teils große Schäden an der verbliebenen Bausubstanz angerichtet wurde, schüttete man manche auch zu“, so Schröder. Vor einigen Jahren gab es am Glatten Aal einen kuriosen Fund: „Bei Bauarbeiten wurde ein Ein-Mann-Bunker ausgegraben, der nach dem Krieg wohl in eine Baugrube geworfen worden war.“

Der Bunker im Rosengarten soll künftig friedlichen Zwecken dienen: Er wird zum Winterquartier für Fledermäuse – wenn sie denn den Weg dorthin finden. Auf die Decke wird Erde geschüttet und darin Stauden gepflanzt. Der Eingang wird ummauert und erhält einen Zugang – allerdings nur für Kontrollgänge. Für die Öffentlichkeit bleibt der Bunker so verborgen wie bisher.

