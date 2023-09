Mädchen bei Gefahrenbremsung eines Busses in Rostock leicht verletzt

Rostock. Mit einer Gefahrenbremsung konnte eine Busfahrerin in Rostock einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer gerade noch verhindern. Ein Mädchen, das im Bus saß, wurde aber leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach fuhr ein Linienbus der RSAG auf der Tessiner Straße in Fahrtrichtung Brinckmansdorf. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein in die gleiche Richtung fahrender, bislang unbekannter Radfahrer das Rotlicht der Ampel an der Einmündung zum Modersohn-Becker-Weg.

Mädchen in Rostock bei Gefahrenbremsung leicht verletzt

Die 60-jährige Busfahrerin konnte mit einer Gefahrenbremsung während des Abbiegens zwar die Kollision mit dem Radfahrer vermeiden, jedoch rutschte ein sechsjähriges Mädchen von seinem Sitz im Bus und wurde hierdurch leicht verletzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.

