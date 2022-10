﻿Maennerhobby aus Rostock mit neuer Erlebnis-Brennerei: Was Besucher erwartet

Neben der Shell-Tankstelle an der B 105, zwischen Mönch- und Rövershagen, hat die Mecklenburger Destille eine neue Erlebnis-Brennerei samt Restaurant und Brauerei gebaut. Nun steht die Eröffnung an. Wann es losgeht, was Besucher erwartet und welche neuen Sorten Gin-, Rum-, Bier- und Likör-Trinker kaufen können

Rostock/Mönchhagen. Es ist ordentlich Dampf auf dem Kessel, doch noch muss sich Martin Neumann gedulden. „Ich kann’s kaum erwarten, das erste Bier aus der neuen Anlage zu kosten.“ Damit ist der Chef der Spirituosen-Manufaktur Maennerhobby nicht allein. Auch seine Kundschaft dürstet es danach. Statt Gerstensaft gibt es für sie einen Vorgeschmack auf das, was ab Dezember in Vollbetrieb gehen soll: die brandneue Erlebnis-Brennerei.

Die Schnäpse von Maennerhobby sind in aller Munde. Experten überhäufen die Gins und Liköre aus Klein Kussewitz mit Preisen. Kunden reisen aus ganz Deutschland in das kleine Dorf vor Rostocks Toren, um die edlen Tropfen zu kaufen. Jetzt machen Martin und Katharina Neumann zwischen Mönch- und Rövershagen ein richtiges Fass auf: Direkt an der B 105, neben der Shell-Tankstelle, vereinen sie Brauerei, Brennerei und Gastronomie unter einem Hallendach. „Das wird geil“, freut sich Martin Neumann.

Schnapsidee wird Megaerfolg Im Frühjahr 2014 kam Martin Neumann bei einem Glas Rum auf die Idee, eine eigene Destille zu betreiben. Die Geburtsstunde der Maennerhobby-Brennerei. Diese produziert seit 2016 im Bentwischer Ortsteil Klein Kussewitz Manufakturspirituosen, wie Rum, Kümmel, Liköre und Gin. In der neuen Erlebnis-Brennerei an der B 105 wird nun auch Bier gebraut. Im Restaurant, das Anfang Dezember eröffnet, können Gäste Pizza und Herzhaftes vom Grill essen. Weitere Infos: www.maennerhobby.eu

Soft Opening und großes Eröffnungswochenende

Am 1. November ab 10 Uhr ist Soft Opening. Besucher können ausgewählte Bereiche erkunden, während Handwerker den finalen Feinschliff an der Brennerei vornehmen. Das SB-Restaurant bleibt noch geschlossen, dafür lädt die Probier-Bar zum Umtrunk ein. Die Öffnungszeiten für die Premiere und die folgenden Tage stehen: Montags bis freitags sind Besucher von 10 bis 18 Uhr willkommen, samstags ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Wochenende vom 2. zum 4. Dezember geht es dann richtig los: Dann wollen die Neumanns eine Eröffnung-Party schmeißen. Ess- und Bierbar öffnen, bei Führungen können Gäste erfahren, wie der Geist in die Flasche kommt. Dank firmeneigener App sind auch Alleingänge möglich: Über QR-Codes können sich Wissensdurstige Infos zur Schnaps- und Bier-Produktion aufs Smartphone holen.

Blick in die Halle

Die Brauerei sei für ihn Neuland, sagt Neumann. „Sie ist eigentlich ein Nebenprodukt. Wir wollen in den kommenden Jahren mehr Korn brennen“. Dafür brauche er getreideverarbeitende Maschinen. Da lag es nahe, diese zu nutzen, um Bier herzustellen. „Außerdem können wir so eine neue Klientel erschließen.“

Die hat er unter anderem in der Nachbarschaft ausgemacht: Familienväter, die mit Kind und Kegel Karls Erdbeerhof besuchen und zwischendurch eine Auszeit vom Karussellfahren haben möchten, bräuchten quasi nur die Straßenseite zu wechseln, sagt Neumann. Mit Karls verbindet ihn mehr als Unternehmergeist und pfiffige Ideen. Von Robert Dahl hat Martin Neumann das Bauland gekauft, auf dem nun seine Eventlocation steht.

Zehn Sorten Bier, dazu Pizza und Heißes vom Grill

Damit Besucher nicht auf dem Trocknen sitzen, produziert Martin Neumann zum Start Helles statt Pils. „Das muss nicht so lange reifen. Mittelfristig wollen wir zehn Sorten brauen, auch Saisonales, wie Weihnachtsbier – in Skandinavien der Renner“, sagt er. Die Biere werden in Flaschen abgefüllt. An einer „Bier-Wall“ im Gastro-Bereich können Gäste aber auch selbst zapfen. Clou der Anlage: Das Bier fließt von unten in die Becher. Der Hopfensaft passe perfekt ins Portfolio von Maennerhobby. „Schnaps, Bier und was zu Futtern – das ist doch die Heilige Dreifaltigkeit“, sagt er und lacht.

Das SB-Restaurant bietet künftig Pizza und Fleisch vom Lavastein-Grill an. Noch aber ist die Küche kalt, ab Dezember werden Rost und Ofen glühen. Heiß her geht’s dann auch auf der Galerie: Hier richtet Neumann eine Spielhölle ein mit Kicker, Flipper und Daddel-Automaten. Perspektivisch soll es vis-à-vis eine Spiel- und Spaß-Ecke für Kinder geben.

Bevor die Erlebnis-Brennerei öffnet, ist am Ort, an dem alles begann, Schluss mit Publikumsverkehr: Die umgebaute LPG-Halle in Klein Kussewitz, in der Maennerhobby seit 2016 produziert und einen Hofladen betreibt, öffnet an diesem Samstag zum letzten Mal für Besucher.

Glüh-Gin und Lebkuchen mit Schuss

Künftig werden Tastings und Verkauf ausschließlich in der neuen Halle stattfinden. Die bietet reichlich Raum dafür: Der Bau misst 3000 Quadratmeter, verteilt auf zwei Ebenen. Neun Meter sind’s vom Boden bis zum Dach. Wände gibt es kaum, dafür spannende Einblicke in die Schnaps-Herstellung. Neumann setzt auf Offenheit: „Wir sind sehr transparent, was unsere Inhaltsstoffe angeht. Das soll sich in der Produktion widerspiegeln“, erklärt er.

Dauerbrenner bei Fans sind der „Försters Heide-Gin“ und der „Kaland Kümmel“, den Martin Naumann seit dem Gründungsjahr 2016 abfüllt. Inzwischen beschränkt er sich längst nicht mehr auf Hochprozentiges, sondern peppt das Sortiment mit Specials, wie Kaffee, Gewürzen und Schokolade, auf. Für eine Leckerei brennt der Firmenchef besonders: Die Weissenburger Lebkuchen-Manufaktur verfeinert ihr Naschwerk mit edlen Tropfen seiner Destille. „Der Hammer!“ Sein neuestes Feuerwasser stimmt auch ein aufs Fest: der „GlühGi Kirsch“ – ein Mix aus Gin und Kirschsaft, mit weihnachtlichen Gewürzen abgeschmeckt.

Erlebnisgarten und Futtermeile in Planung

Martin Neumann will demnächst selbst Kindern Süffiges bieten: Limonade. Auch mit dem Gelände rings um die Brennerei hat er viel vor. Dort, wo jetzt noch Radlader durch Modder kurven, soll bald ein Erlebnisgarten gedeihen. Hier will Neumann pflanzen, was er für seine Schnäpse braucht: Quitten und Küstentannen, beispielsweise. Auch eine „Futtermeile“ sei in Planung. Martin Neumann und sein 30-köpfiges Team sprudeln vor Ideen. „Wir brennen dafür!“