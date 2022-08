Er hat einen Wachmann in einer Asylbewerberunterkunft in Güstrow angegriffen und eine Krankenschwester sexuell bedrängt. Ein junger Mann (29) muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Rostock verantworten. Die Öffentlichkeit wurde von der Verhandlung ausgeschlossen, da der Mann psychisch krank ist.

Vor dem Rostocker Landgericht hat am Dienstag die Hauptverhandlung in dem Sicherungsverfahren gegen einen 29-Jährigen (r.) aus Eritrea begonnen.

Rostock/Güstrow. Am Rostocker Landgericht hat am Dienstagnachmittag der Prozess gegen einen 29-jährigen Afrikaner begonnen. Dem Mann werden sexuelle Nötigung einer Krankenschwester und gefährliche Körperverletzung eines Wachmanns vorgeworfen. Am Eröffnungstag wurde die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten aus Eritrea vor, im Zustand einer wahnhaften Störung zunächst im September 2020 in der Güstrower Asylbewerberunterkunft einen Wachmann mit einem Holzstock angegriffen und verletzt haben. Genau ein Jahr später, im September 2021, soll der Afrikaner als Patient eines Krankenhauses eine Krankenschwester sexuell bedrängt haben.

Angeklagter in Psychatrie untergebracht

Das Landgericht teilte mit, dass der an einer paranoiden Schizophrenie leidende 29-Jährige seit Ende letzten Jahres einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist. Zu Prozessbeginn wurde der Beschuldigte mit Handschellen in den Gerichtssaal geführt, die ihm während der Verhandlung auch nicht abgenommen wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fragen zu seiner Person beantwortete der sehr abwesend wirkende Mann nur mit Verzögerung. Nach einer Beratung der Kammer wurde die Öffentlichkeit für den weiteren Verlauf der Hauptverhandlung ausgeschlossen. Grund: Das Verfahren hat die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus, allein oder neben einer Strafe, zum Gegenstand. Außerdem, so der Vorsitzende, würden die Persönlichkeitsrechte des 29-Jährigen verletzt, weil Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich des Mannes zur Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung schutzwürdige Interessen verletzen würde. Mehrere Zeugen sollten am Eröffnungstag gehört werden, für Mittwoch und Donnerstag nächster Woche sind weitere Termine anberaumt.

Von Stefan Tretropp