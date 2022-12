Rostock: Mann (37) wollte zwei Schlafende in Gartenlaube verbrennen – Freispruch

Das Rostocker Landesgericht hat den Angeklagten am Mittwoch vom Vorwurf des versuchten Mordes wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Er sei zum Tatzeitpunkt nicht Herr seiner Sinne gewesen. Allerdings wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Das Landgericht in Rostock hat wegen Schuldunfähigkeit einen Mann freigesprochen, der versucht hatte zwei Menschen im Schlaf in ihrer Laube zu verbrennen.

Rostock. Vor dem Rostocker Landgericht ist am Mittwoch ein 37-jähriger Mann vom Vorwurf eines versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung freigesprochen worden.

Der Angeklagte ist psychisch krank, leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Er versuchte, eine alte Gartenlaube anzuzünden, in der zwei Menschen schliefen. Dem Mann, der auf der Anklagebank als Frau gekleidet erschien und auch einen femininen Lebensstil pflegt, stritt die Tat, die sich Ende März dieses Jahres in einer alten Kleingartenanlage in der Rostocker Südstadt zutrug, nie ab.

Angeklagter war Obdachloser in der Rostocker Südstadt

Laut Anklageschrift stapelte der 37-Jährige, der selbst als Obdachloser in der Anlage hauste, Holz an einer hölzernen Nachbarlaube auf und versuchte dieses, mit brennendem Papier zu entzünden. Er wollte die komplette Laube, in der ein Mann und dessen Freundin schliefen, abbrennen lassen und nahm den Tod der beiden Menschen billigend in Kauf.

Der Angeklagte hörte Stimmen, die ihm befahlen, die beiden Menschen zu töten. Er sah in dem männlichen Bewohner ein „Monster, das seine Mutter vergewaltigen“ würde, hieß es in der Urteilsbegründung. So wollte er den „Terror des Mannes vertreiben“. Die Opfer wurden in der Tatnacht durch Geräusche wach und es gelang ihnen, dass gerade entfachte Feuer auszutreten.

Der 37-Angeklagte sitzt bei der Verhandlung vor dem Landesgericht in Rostock. © Quelle: Stefan Tretropp

Schuldunfähig – aber Unterbringung in einer Psychiatrie

Der 37-Jährige wurde im Falle des versuchten Mordes aufgrund der paranoiden Schizophrenie für schuldunfähig angesehen. Laut Gericht sei die Steuerungsfähigkeit bei der Tat aufgehoben gewesen. So erhielt der Angeklagte einen Freispruch. Da er aber als „für die Allgemeinheit gefährlich“ eingestuft wurde, ordnete die Kammer eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. In einem anderen, etwas länger zurückliegenden Fall, bei dem der 37-Jährige seine damalige Freundin körperlich angriff und bedrohte, erhielt er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Hier sah das Gericht die gefährliche Körperverletzung als erfüllt an.

Von Stefan Tretropp