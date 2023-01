﻿Mann bedroht 13-Jährige im Zug zwischen Rostock und Kröpelin – Bundespolizei ermittelt

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Sonntag in einem Zug zwischen Rostock und Kröpelin von einem Mann beleidigt und bedroht worden. Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 37-Jährigen aus Rostock.

Rostock/Kröpelin. In einer Regionalbahn zwischen Rostock und Kröpelin ist am Sonntagnachmittag ein Mädchen von einem Mann beleidigt und bedroht worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Rostock am Montag mitteilte, hatte der Vater des Mädchens noch am Abend eine entsprechende Anzeige erstattet.

Er gab an, dass seine Tochter allein mit dem Zug vom Hauptbahnhof Rostock in Richtung Kröpelin unterwegs war. In der Bahn habe sich ein Mann gegenüber der 13-Jährigen gesetzt. Der Mann soll das Mädchen beleidigt und ihr Schläge ins Gesicht angedroht haben, wenn er ihr das nächste Mal im Zug begegnet.

13-Jährige wird von Zugbegleiter betreut

Die 13-Jährige wendete sich mit einer Nachricht über den Vorfall bei ihrem Vater. Dieser riet ihr, schnellstmöglich den Zugbegleiter aufzusuchen. Die restliche Fahrt wurde sie durch den Zugbegleiter in der 1. Klasse betreut.

Die Bundespolizei hat gegen den 37-Jährigen aus Rostock ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.