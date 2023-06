Mann beißt Polizist in Rostock in die Hand – Beamter muss Dienst abbrechen

Rostock. Ein Mann hat am Sonnabend einem Polizisten bei einem Einsatz am Rostocker Hauptbahnhof in die Hand gebissen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zugbegleiter aus der Regionalbahn 11 von Rostock nach Wismar gegen 20 Uhr die Beamten gerufen. In dem Zug, der sich auf Gleis 10 befand, waren zwei Fahrgäste in Streit geraten.

Einer der Männer sei aggressiv gewesen und habe die andere Person geschubst und beleidigt. Der Zugbegleiter wollte ihn deshalb von der Fahrt ausschließen.

Angreifer attackiert Polizisten – auch seine Freundin steigt mit ein

Die Polizisten trennten beide Personen und nahmen die Personalien auf. Der 37 Jahre alte Angreifer versuchte währenddessen zu fliehen. Als die Beamten ihn festhielten, wollte er sie schlagen. Der Mann wurde auf dem Boden gefesselt, leistete aber weiter Widerstand. Dabei biss er einem der Polizisten in die Hand.

Auch die 39 Jahre alte Begleiterin des Mannes mischte sich ein. Sie versuchte ihren Freund aus der Gewalt der Polizei befreien und zerrte an den Beamten. Auch ihr wurden Handfesseln angelegt.

Polizist muss Dienst mit offener Bisswunde abbrechen

Der verletzte Bundespolizist erlitt durch den Biss eine offene Wunde an der Hand. Er musste seinen Dienst abbrechen und wurde in einer Klinik behandelt.

Gegen den 37-Jährigen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Seine 39-jährige Begleitung wurde wegen Gefangenenbefreiung und Widerstand angezeigt.

