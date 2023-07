Rostocker entblößt sich vor Schulklasse an Badesee in Riekdahl

Rostock. Ein 72-Jähriger hat am Dienstagvormittag für einen Polizeieinsatz an der Riekdahler Kiesgrube in Rostock gesorgt. Nach bisherigen Zeugenangaben entledigte sich der Mann zunächst seiner Kleidung und schwamm im See. Anschließend befriedigte er sich vor den Augen einer Schulklasse sowie mehrerer Angler selbst.

Die Zeugen informierten im Anschluss die Rostocker Polizei, die den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen konnte. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen sowie des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt.

OZ