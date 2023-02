In der Rostocker Südstadt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Er wurde von bislang unbekannten Tätern verprügelt und an einer Bushaltestelle zurückgelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein junger Mann wurde in Rostock in der Nacht zu Samstag – vermutlich nach einem Clubbesuch – schwer verletzt aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Mann in Rostocker Südstadt schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Rostock-Südstadt. In Rostock ist ein Mann durch unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er von Zeugen an einer Bushaltestelle Bei der Tweel aufgefunden.

Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Die Polizei bittet um Mithilfe. Die Beamten gehen davon aus, dass das Opfer sich zuvor in einem der umliegenden Clubs aufgehalten hat. Der Überfall habe sich vermutlich gegen 1.15 Uhr bis 2 Uhr nachts zwischen Erich-Schlesinger-Straße/Höhe Zwischenbau und Hundertmännerbrücke ereignet.

Wer Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen geben kann bzw. Auseinandersetzungen im Zwischenbau oder in der Nähe des Clubs beobachtet hat, wendet sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0381 / 4916 1616 oder an jede andere Polizeidienststelle.