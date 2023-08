Mann zeigt in Rostock Hitlergruß – Staatsschutz ermittelt

Rostock. Ein 38-Jähriger ist am Montagnachmittag, 14. August, am Rande einer Versammlung in der Rostocker Stadtmitte aufgefallen. Nach Polizeiangaben hat er mehrfach den Hitlergruß in Richtung der Teilnehmer der Kundgebung gezeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Gegenüber Polizeikräften habe er seine Tat zugegeben, hieß es. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

OZ