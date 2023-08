﻿Bundeswehrschiff „Holstein“ in Rostocker Werft getauft

Rostock. Taufpatin Eva Christina Haack macht es kurz und schmerzlos: Schiff und Besatzung „allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und immer eine gute Rückkehr!“, wünscht die Personalchefin des Auftraggebers, der Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen (WTD 71) in Eckernförde (Schleswig-Holstein).

Dann zersplittert die Sektflasche am Bug der nagelneuen „Holstein“. Applaus. Blumen. Gratulationen. Keine Verletzten. Die Schiffe nebenan grüßen mit ihren Typhons, den Nebelhörnern.

Taufe der „Holstein“ bei Tamsen Maritim in Rostock: Taufpatin Eva Christina Haack von der Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen (WTD 71) in Eckernförde (Schleswig-Holstein) © Quelle: Bert Scharffenberg

Zusammen mit seinem im März 2023 in Rostock getauften Schwesterboot „Schleswig“ soll das 20 Meter lange „Sicherungs-, Transport- und Schleppboot“ (STS) universell eingesetzt werden: Messteams und Taucher transportieren, Übungsgebiete auf dem Wasser absichern, andere Fahrzeuge und Pontons schleppen, Ziele darstellen.

Technisch-taktische Daten: zwei Mann Besatzung, Platz für zehn Leute plus Schlauchboot oder Tauchausrüstung. Bug- und Heckstrahlruder, Kran. 5,5 Meter Breite, 1,6 Meter Tiefgang und gute Manövriereigenschaften – mit 368 Kilowatt Antriebsleistung schafft das Boot zehn Knoten (18,5 Kilometer pro Stunde).

Boote in Rostock entwickelt und in Sachsen-Anhalt gebaut

Gebaut wurde das von Tamsen Maritim entwickelte Arbeitsboot „Holstein“ nicht an der Warnow, sondern auf der Werft SET Tangermünde in Sachsen-Anhalt. Grund: Kapazitätsengpässe in Rostock. Schließlich hatte Tamsen Maritim zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits zwei Zollboote in den Auftragsbüchern.

Und auch wenn die beiden Boote für die Bundeswehr-Dienststelle ihre Ablieferungstermine „deutlich gerissen“ hätten, wie der Direktor der WTD 71, Frank Menning, betont: Die Werften hätten ein „tolles Werk“ abgeliefert, er sei stolz auf die neuen Schiffe. „Selbstverständlich“ würde er noch mal ein Schiff von Tamsen kaufen – auch wenn es „unerträglich“ gewesen sei, so lange zu warten.

Hintergrund: Beide Boote sollten eigentlich Wochen früher fertig sein – das Schwesterschiff „Schleswig“ ist nach diversen See-Erprobungen und Abnahmen noch immer nicht an die Bundeswehrdienststelle übergeben.

Frank Menning, Direktor der Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen (WTD 71) in Eckernförde (Schleswig-Holstein) bei der Taufe der „Holstein“ bei Tamsen Maritim in Rostock. © Quelle: Bert Scharffenberg

Trotz aller Probleme: Prinzipiell habe die Zusammenarbeit gut geklappt, betont Christian Schmoll, Geschäftsführer der Tamsen Maritim GmbH. Und die letzten fünf Prozent seien beim nächsten Auftrag sicher kein Problem mehr.

Die zwei STS-Boote sind die ersten Neubauaufträge für Tamsen Maritim für die Bundeswehr. Und geben „Hoffnung auf weitere Neubauten für Bundeswehr und Marine“, sagt Werftchef Schmoll. Positiv wäre, wenn künftige Neubauten für die Bundeswehr „in Deutschland vergeben werden und nicht der vordergründig preiswerteste Mitbewerber den Zuschlag erhält“, wünscht sich Schmoll. Damit „Steuergelder dort wieder ausgegeben werden, wo sie auch entstehen“.

Christian Schmoll, Geschäftsführer der Tamsen Maritim GmbH, bei der Taufe der „Holstein“ bei Tamsen Maritim. © Quelle: Bert Scharffenberg

Viel zu tun bei Tamsen Maritim

Derzeit arbeiten die Schiffbauer unter anderem am zweiten Zollboot der 23-Meter-Klasse für die Bundesfinanzdirektion, „selbstständig für den Kunden zum Einsatz in Nord- und Ostsee entwickelt“, so Schmoll. Ebenso wie ein 17 Meter langes Streifenboot für die Fischereiaufsicht des Landwirtschaftsministeriums MV.

Zweites Mehrzweckboot auf den Namen "Holstein" getauft Zweites Mehrzweckboot auf den Namen "Holstein" getauft © Quelle: Bert Schaffenberg/Ostsee-Zeitung

Zudem werden zwei jeweils 20 Meter lange Seenotrettungsschiffe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) umgebaut, zwei Hafenschlepper und zwei Minenjagdboote der Marine sowie ein Fahrgastschiff repariert. Des Weiteren stehen Arbeiten an Seenotrettungskreuzern an.

Gut zu tun also für die rund 120 Angestellten und zehn Azubis – weitere acht sind ab September neu unter Vertrag. Parallel werden Mitarbeiter gesucht – Ingenieure, Projektleiter, Facharbeiter und Azubis in den Bereichen Schiff- und Maschinenbau sowie Schweißer, Ausrüster, Elektriker und Einkäufer.

