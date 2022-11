﻿Sänger Marteria präsentiert neuen Song „Wald“ im Rostocker Volkstheater

Rostock. Bei einem Auftritt im Rostocker Volkstheater überraschte Sänger Marteria mit einem neuen Song: Der Rostocker Rapper war am Donnerstagabend zu Gast im Theater, weil er den Dokumentationsfilm "Der Amazonas-Job – Der Wald ist nicht genug" präsentierte. Der Film war bei einer gemeinsamen Reise mit dem Verein "Plant for Future" entstanden und soll Betrachter für den Schutz des Regenwaldes sensibilisieren.

Nach der ersten Film-Präsentation vor rund 400 Jugendlichen am Nachmittag überraschte der 39-Jährige mit dem Musikvideo zu seinem neuen Song „Wald“, der offiziell erst am kommenden Mittwoch erscheint. „Ihr seid die Ersten, die das Video sehen dürft. Das ist schon ein besonderes Gefühl“, freute sich Laciny.

Drehorte: Amazonas-Regenwald und Rostock

Inspiriert habe ihn der Regenwald, erklärte der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt. Das Lied ist auch im Film zu hören und wird im Musikvideo mit Szenen aus dem peruanischen Amazonasregenwald untermalt. „Wir haben im Regenwald gedreht, aber auch in Rostock“, verriet der Rapper. Musikalisch schlägt der 39-Jährige in dem Song eher ruhige und nachdenkliche Töne an.

Auftritt mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock

Bei der zweiten Filmvorführung am Abend überraschte Laciny die Zuschauer sogar mit einer Live-Performance: Gemeinsam mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock präsentierte der Sänger auf der Theaterbühne seinen neuen Song ebenso eindringlich wie gefühlvoll.

Marteria singt mit Begleitung der Norddeutschen Philharmonie seinen neuen Song „Wald“ auf der Bühne des Volkstheaters Rostock. © Quelle: Martin Börner

Nicht nur das Publikum, auch Intendant Ralph Reichel zeigte sich beeindruckt. „Ich hatte vor dem Sommer ein Gespräch mit Marten und danach schickte er mir die Rohfassung von dem Lied. Ich fand es toll und habe ihm gesagt, dass der Song gut mit unserem Orchester zusammenpasst“, erinnert sich Reichel. „Nun ist die erste Live-Premiere und ich bin froh und stolz“, verriet er am Donnerstagabend. Am Freitag ist eine weitere Filmvorführung inklusive musikalischer Einlage und After-Show-Partie geplant. Der gesamte Erlös geht an den Verein „Plant for Future“.