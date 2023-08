Leben an der Promenade in Karlshagen

Heinz-Hugo Hartmann kann durch das große Panoramafenster in seiner Wohnung auf die Ostsee vor Karlshagen auf Usedom blicken. Die Mieten in dem Plattenbau in erster Reihe sind erschwinglich – trotzdem hat das Leben an der Promenade ein Manko für den 70-Jährigen.