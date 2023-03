﻿Rostocker Hansemesse lädt potenzielle Häuslebauer ein

Von A wie Abdichtungstechnik bis Z wie Zimmerei: 145 Aussteller locken von Freitag bis Sonntag auf der Messe „Bauen & Sanieren – Eigenheim“ in Rostock-Schmarl mit unzähligen Angeboten.

Holger Schmidt (57, links) und Sascha Herdermann (35) von der Firma Hark aus Rostock freuen sich auf die Messe. Die Firma bietet 500 verschiedene Modelle von Kaminen und Öfen an.

Rostock. Neubau, Sanierung, Heizungsaustausch, neues Bad, neue Fenster, Türen oder Möbel, Sonnenschutz, Dämmung, ökologische Gartengestaltung, Baufinanzierung: Es gibt kaum ein Thema rund ums Bauen und Wohnen, was keine Rolle spielt bei der 24. Auflage der Messe „Bauen & Sanieren – Eigenheim“ in Rostock. 145 Aussteller locken von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr mit unzähligen Angeboten.

So präsentieren sich Anbieter mit etwa 200 Hausmodellen in der Hansemesse. „Zudem haben wir jede Menge Handwerker hier – da kann man sich ganz einfach inspirieren lassen“, wirbt Arne Mengel, Projektleiter der Baumesse. Also ohne Ende Spezialisten für Fragen „vom Keller bis zum Dach“ – vom Heizungsbauer über Maler, Metallbauer, Experten für Bäder und Küchen, Tischler und Dachdecker. Daneben sind etwa 30 verschiedene Haus- und Innentüren zu sehen. Es gibt Aussteller mit Lösungen für Fenster, Treppen und Wintergärten, aber auch für Zäune oder Carports. Dazu kommen Fachleute für Grundstücksservice, Gebäudeplanung, -management und -versicherung sowie Baufinanzierung.

Energie ist ein Schwerpunkt der Messe in Rostock

Ein weiterer Schwerpunkt der Messe: das Thema Energie. Der Heizungshersteller Viessmann zum Beispiel präsentiert Wärmepumpen, die sich aufgrund ihrer hohen Vorlauftemperaturen bis zu 72 Grad auch in bestehende Heizungssysteme integrieren ließen, so Mengel. Dazu kommen Experten für Gebäudedämmung, Smart-Home-Lösungen, Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und Wallboxen, um das E-Auto mit selbst produziertem Strom aufladen zu können. Die Verbraucherzentrale MV ist mit einem Infostand zur Energieberatung dabei.

Etliche Aussteller zeigen Innovationen für den Um- und Ausbau, für Kellersanierung und Mauertrockenlegung, für die Verschönerung der eigenen vier Wände sowie für die Fassaden-, Terrassen- und Gartengestaltung inklusive Gartenmöbel.

Rahmenprogramm lockt mit Foren

Daneben gibt es ein buntes Rahmenprogramm: So informiert zum Beispiel Detlef Radzuweit von Gussek-Haus über Vor- und Nachteile von Fertighäusern und Massivbau (täglich 12.30 Uhr im Forum) und Torsten Matthäus vom Bauherren-Schutzbund über energetische Fragen beim Kauf oder Bau einer Immobilie (Samstag 13.30 und Sonntag 13 Uhr). Torsten Zschiedrich vom Heizungsbauer Viessmann beantwortet die Frage, ob es möglich ist, den Energiebedarf für Wärme und Strom durch selbst erzeugte Energie zu decken (Freitag 13 Uhr, Samstag 11.30 Uhr).

„Wir hoffen auf die alten Besucherzahlen aus den Zeiten vor Corona – also auf etwa 12 000 Gäste“, erklärt Arne Mengel. Die letzte Auflage der Messe „Bauen & Sanieren – Eigenheim“ in Rostock hatte 2019 stattgefunden.

Eine Tageskarte kostet sechs Euro, ermäßigt fünf Euro. Eine Familienkarte gibt es für 14 Euro.