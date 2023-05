﻿Mieten in Rostock steigen laut Studie bundesweit am stärksten – „Da bauen wir lieber ein Haus“

Rostock. Mit „Panoramablick und Sonnenuntergang“ wird „der exklusive Neubau“ an der Rostocker Warnow beworben. Exklusiv ist auch der Preis: 2570 Euro kostet die 160-Quadratmeterwohnung des Immobilienunternehmers Jonas Holtz, die im vierten Quartal bezugsfertig sein soll. Rechnerisch ergibt das eine Kaltmiete von 16 Euro pro Quadratmeter.

Selten sind Angebote in dieser Preisklasse nicht. Jede zehnte neu gebaute Wohnung in Rostock kostet mehr als 14,70 Euro Miete pro Quadratmeter, sagt Forscherin Dörte Nitt-Drißelmann. Ihr Arbeitgeber, das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut, hat mit der Postbank den „Wohnatlas 2023“ herausgebracht. Rostock nimmt in dem Zahlenwerk eine Sonderstellung ein: Nirgendwo in Deutschland stiegen demnach im vergangenen Jahr die Mieten für angebotene Wohnungen so stark wie in der Hansestadt.

Anstieg dreimal so hoch wie im Bundesdurchschnitt

Um fast 15 Prozent kletterte laut Wohnatlas die Quadratmeter-Miete an der Warnow, von 8,03 Euro im Jahr 2021 auf 9,13 Euro im vergangenen Jahr. Bundesweit fiel der Anstieg mit 4,5 Prozent deutlich niedriger aus. Bei den Mieten für angebotene Bestandswohnungen liegt Rostock damit bei den Großstädten vor Leipzig, Dresden, Erfurt, Wolfsburg und Braunschweig.

Auch im MV-Vergleich klafft eine Lücke zwischen der größten Stadt und den Landkreisen: 7,27 Euro Kaltmiete werden laut Wohnatlas im Landkreis Rostock verlangt, 7,49 Euro sind es in Vorpommern-Greifswald. Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg liegen dazwischen.

Martin (32) und Stephanie Blume (30) aus Rostock. „Seit 1,5 Jahren suchen wir eine größere Wohnung in Rostock. Mit zwei Kindern und Hund ist das aber so ziemlich unmöglich“, so der Lehrer und die Einzelhandelskauffrau. „Entweder wollen die Vermieter keine Haustiere oder Kinder. Was es an Mietwohnungen in Rostock gibt, geht bei 1800 Euro los. Bevor wir das bezahlen, bauen wir uns lieber unser eigenes Haus.“ © Quelle: Frank Söllner

Rostocker auf Wohnungssuche dürften sich bestätigt fühlen. Martin und Stephanie Blume suchen seit anderthalb Jahren eine neue Wohnung für sich, ihre zwei Kinder und den Familienhund – für viele Vermieter seien das bereits zwei K.o.-Kriterien. „Die Wohnungen, die es gibt, gehen bei 1800 Euro los“, sagt Martin Blume, der als Lehrer arbeitet. Bevor sie so viel bezahlen, bauen sie lieber selbst.

Musikerin gibt auf: Wohnungssuche ist aussichtslos

Musikerin Helene Schmidt (26) hat schon aufgegeben und zieht zurück in ihre alte Heimatstadt Waren an der Müritz. Nach dem Auszug ihrer Mitbewohnerin suchte sie in Rostock eine neue, bezahlbare Wohnung. Das sei aussichtslos, sagt sie. Rentner Dieter Eickmann (84) lebt seit 52 Jahren in derselben Wohnung, 44 Quadratmeter für 250 Euro zahlt er zurzeit. „Die gegenwärtigen Mietpreise kann sich doch keiner mehr leisten“, meint der Rostocker.

Helene Schmidt wohnt seit 2012 in Rostock. „In den nächsten Tagen zieht meine Mitbewohnerin aus und ich suche eine neue Mietwohnung nur für mich. Das Ganze muss aber bezahlbar sein. Gegenwärtig kostet meine Wohnung 876 Euro. In der Preislage gibt es aber nichts, es ist aussichtslos. Aus diesem Grund verlasse ich Rostock wieder und ziehe zurück nach Waren in die Heimat.“ © Quelle: Frank Söllner

Wiro hat Zweifel an Postbank-Studie

Es gibt Kritik an der Postbank-Studie. Die Rostocker Wiro, mit Abstand größter Vermieter in MV, inseriert nach eigenen Angaben nur fünf Prozent ihrer frei werdenden Wohnungen. Deshalb sind möglicherweise nur wenige Wiro-Wohnungen in die Untersuchung mit eingeflossen. Was wiederum die Ergebnisse verzerrt, wenn der größte kommunale Anbieter, dem fast 30 Prozent der Wohnungen gehören, nur teilweise abgebildet wird.

Bei Neuverträgen verlangte die Wiro 2022 im Schnitt 6,65 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. „Also weit entfernt von den Zahlen im Wohnatlas“, erklärt Sprecher Carsten Klehn. Die Berliner Firma Value Marktdaten, die die Zahlen für die Studie gesammelt hat, weist die Kritik zurück. Es seien alle verfügbaren Portale und Wohnungsbörsen ausgewertet worden, neben Platzhirschen auch die kleineren, erklärt ein Sprecher.

Dieter Eickmann (84): „Ich wohne schon seit 1971 in meiner Mietwohnung mit 44 Quadratmetern zum Preis von 250 Euro. Mal ehrlich, wo gibt es heutzutage noch solch ein tolles Angebot in Rostock. Die gegenwärtigen Mietpreise kann sich doch keiner mehr leisten. Ich bleibe für immer in meiner jetzigen Wohnung. Damit bin ich zufrieden.“ © Quelle: Frank Söllner

Der Rostocker Mieterverein sieht die Stadtpolitik in der Pflicht, die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Der Wiro fehle es an Mitteln, ihren eigentlichen Zweck zu erfüllen, weil sie viele ihrer Gewinne an die Stadt abführen muss. „Rostock ist eine attraktive Stadt mit einem angespannten Wohnungsmarkt“, erklärt eine Rathaussprecherin.

