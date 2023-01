﻿Rostock: Minderjähriger klaut Moped, baut Unfall und flieht

Ein mutmaßlich Minderjähriger hat in der Rigaer Straße einen Unfall mit einem gestohlenen Krad verursacht. Er floh vor der Polizei und ließ seinen verletzten Mitfahrer zurück. Zeugen werden gesucht.

Rostock. Ein mutmaßlich Minderjähriger hatte mit einem gestohlenen Moped am 14. Januar kurz vor 14 Uhr in der Rigaer Straße vor dem Wendehammer der S-Bahnunterführung einen Unfall. Dabei wurde sein 14-Jähriger Mitfahrer verletzt. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei war der Fahrer verschwunden. Beim Mitfahrer stellten sie leichte Blessuren am Bein fest.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381 /4916 16 16 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.