Versuchter Ladendiebstahl in Rostock: Mitarbeiter ertappt Männer auf frischer Tat

Urteil

Nach schwerem Straßenbahn-Unfall in Rostock: Fahrer zu Haftstrafe verurteilt

Schuldig wegen fahrlässiger Körperverletzung in 27 Fällen: Ein Straßenbahnfahrer wurde am Dienstag vor dem Rostocker Amtsgericht verurteilt. Der 46-Jährige fuhr eine der Bahnen, die im März 2022 in der Südstadt kollidierten. Das Gericht erhebt außerdem massive Vorwürfe gegen RSAG