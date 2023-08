﻿Möwen greifen Passanten in Rostocker Innenstadt an – Verkäuferin: „Über zwölf Attacken am Tag“

Rostock. Die Möwen an der Ostsee werden immer mehr zu einem Problem: In Rostock lauern sie mittlerweile in der Innenstadt Passanten auf. Abgesehen haben sie es dabei auf Eis, Fischbrötchen, Pommes, Cheeseburger und Backwaren. „An einigen Tagen wird mehr als einem Dutzend Kunden das Essen aus der Hand gerissen“, berichtet Verkäuferin Ilona Karp, die für den Pizza-Bäcker „Ditsch“ in der Kröpeliner Straße arbeitet.

Um der Möwen-Plage Einhalt zu gebieten, gilt in Küstenorten wie Warnemünde bereits ein Fütterungsverbot. Obwohl Strafen von bis zu 5000 Euro verhängt werden können, nimmt die Zahl der erwischten Fütterer voraussichtlich nicht ab, sondern eher noch zu. Während im gesamten Jahr 2022 in Warnemünde 41 Verstöße erfasst wurden, waren es bis August 2023 bereits 40.

„Täglich greifen mehr als ein Dutzend Möwen unsere Kunden an“, sagt Ilona Karp. Die Verkäuferin arbeitet im „Ditsch“ in der Rostocker Innenstadt. © Quelle: Constantin Krüger

Der Grund für das Verbot: „Durch das Füttern werden Möwen an unsere Nahrung, wie Fischbrötchen, gewöhnt“, sagt Rebecca Kain vom Naturschutzbund Rostock (Nabu). Durch das gezielte Anfüttern solcher Speisen hätten sich die Vögel in Rostock bereits auf diese Form der Nahrung spezialisiert – und machten nun auf diese „Jagd“.

Fütterungsverbot in Rostock soll Menschen abschrecken

„Das Problem ist hausgemacht“, sagt Doris Liebers-Helbig vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. „Wenn Möwen angefüttert werden, ist die Botschaft klar: Hier kann man sich bedienen“, so die Möwenexpertin. Die steigende Zahl der Möwen-Attacken sei zuerst in England und an der Nordsee aufgetreten.

Walid Alakari (26) aus Rostock ist Fischverkäufer bei „Guidos Kutter Versorger 22“: „Manchmal werden unseren Kunden die Fischbrötchen direkt von der Hand weggestohlen. Meistens lachen die Leute. Wir geben dann ein neues Brötchen raus.“ © Quelle: Martin Börner

„Das ist jetzt nach und nach zu uns an die Ostsee gekommen“, erklärt Liebers-Helbig. Ein Fütterungsverbot helfe, die Möwen von „Menschen-Nahrung“ zu entwöhnen. „Aber das wird mindestens genau so lange dauern, wie es gebraucht hat, die Möwen auf diese Nahrungsquelle anzutrainieren“, so Liebers-Helbig. Das Verbot müsse konsequent durchgesetzt werden.

Möwen füttern verboten: Bußgelder bis zu 5000 Euro möglich

Abschreckend sind die Strafen allemal: Wer in Warnemünde, Stralsund, Wismar oder Zinnowitz erwischt wird, kann mit einem Bußgeld ab 20 bis zu 5000 Euro belegt werden. Doch werden die Strafen auch durchgesetzt? „Im Jahr 2022 wurde bei drei von 41 Verstößen ein Bußgeld von 100 Euro verhängt und bei einem ein Verwarnungsgeldangebot von 25 Euro gemacht“, sagt Ulrich Kunze, Pressesprecher der Hansestadt Rostock.

Ulrike K. aus Stuttgart wird von einer Möwe attackiert. „In meiner Heimat wurde ich mal von einem Greifvogel attackiert. Dass Möwen das auch machen, ist mir neu. Ich habe keinen Hinweis von wegen ’Achtung gefräßige Möwe’ gesehen.“ © Quelle: Martin Börner

Fütterungsverbot für Möwen gilt nicht in Rostocker Innenstadt

Ein spezielles Rostocker Problem: Die Möwen siedeln bereits mitten in der Stadt – und greifen hier die Menschen an. Aktuell gilt das Verbot jedoch nur in Warnemünde, nicht in der Fußgängerzone oder am Stadthafen. Von Warnemünde aus habe sich das Problem jedoch verbreitet.

„Möwen nisten normalerweise auf Dünen“, so Liebers-Helbig. Aber auch Dächer seien „ideale Nistplätze“. Dort sei auch ein ausreichendes Nahrungsangebot gegeben. „Sinn machen würde ein Verbot auch in der Stadt“, sagt Liebers-Helbig deshalb. Aktuell ist keines geplant, heißt es von der Stadtverwaltung Rostock.

